Rørleggere frakter toaletter med elsykkel etter parkeringstrøbbel

– Det har alltid vært problemer med parkering i Oslo sentrum, men det har blitt mye verre de siste årene, sier daglig leder i Direkte Rørservice, Lasse Haagenrud.

Han har hatt Oslo sentrum som arbeidsplass i over 20 år, men opplever at konkurransen om parkeringsplassene innenfor Ring 1 har blitt knallhard det siste året.

Totalt 326 parkeringsplasser har blitt fjernet siden i fjor sommer.

I løpet av 2018 er planen å fjerne ytterligere 361 parkeringsplasser for biler, og 80 parkeringsplasser for motorsykler.

Det har gjort at rørlegger Lasse Haagenrud har gått til innkjøp av en elsykkel for å løse småoppdrag i Oslo sentrum.

– Det er ikke optimalt, men det er den beste løsningen så lenge det ikke finnes parkeringsplasser. Alternativet er å være to i bilen, slik at den ene kan passe på mens den andre utfører oppdraget, eller å drasse på tungt utstyr fra ett parkeringshus langt unna, sier Haagenrud, og legger til:

– Det beste for en rørlegger er å kunne ha med sin egen servicebil der han skal løse oppdragene sine.

TUNGVINT: – Elsykkel er ingen optimal løsning, men det er det beste alternativet så lenge det er umulig å parkere i Oslo sentrum, sier rørlegger Lasse Haagenrud. Foto: OLA HANA

– Begrenset hva man får med seg

Lasse Haagenrud driver et firma bestående av seks rørleggere. Som regel starter arbeidsdagen hos grossisten på Aleksander Kiellands plass. Derfra skal varene fraktes ut til kunden som ofte befinner seg innenfor Ring 1.

Det har skapt hodebry for rørleggerne som daglig må forholde seg til både nye kjøremønstre, og et stadig lavere antall parkeringsplasser.

For en måned siden fikk de ansatte et nytt fremkomstmiddel; en elsykkel til rundt 20.000 kroner.

– Det er en relativt rimelig investering, og den går smidigere i rushet, men det betyr også at gutta må huske å få med seg alt de trenger, sier Haagenrud.

ALTERNATIV TRANSPORT: For en måned siden gikk Direkte Rør service til anskaffelse av elsykkel for å løse småoppdrag i Oslo sentrum. (T.v.) Christoffer Berg Larsen og daglig leder, Lasse Haagenrud. Foto: OLA HANA

Kollega Christoffer Berg Larsen tar gjerne elsykkelen fatt, selv om også han gjerne skulle ha brukt bilen. Elbil er ikke et alternativ – ingen av rørleggerne som bor i byen har gode nok lademuligheter.

– Jeg bruker sykkelen der det lønner seg, men enkelte ganger blir avstanden for stor. Det er også begrenset hva man faktisk får med seg, forteller Berg Larsen, som opplevd at folk smiler og stiller spørsmål når han kommer syklende med for eksempel et toalett på lasteplanet.

Parkering innenfor Ring 1 Ekspandér faktaboks I 2017 ble det fjernet 326 parkeringsplasser innenfor Ring 1.

I løpet av 2018 er planen å fjerne ytterligere 361.

Totalt 687 parkeringsplasser, samt 80 for motorsykkel skal fjernes.

Det er ikke beboerparkering innenfor Ring 1.

Når alle ordinære offentlige parkeringsplasser er fjernet, vil være 108 til næring.

Bymiljøetaten ser på flere muligheter som ikke er ferdig kartlagt.

Byrådet foreslår å opprette sekstimers parkering på egne håndverksplasser.

Det finnes ca. 9000 plasser i privat parkeringshus rundt Ring 1.

Det er lov med av- og pålessing så lenge det er aktivitet rundt bilen, det ikke er til hinder for trafikken, eller stopp forbudt-skilt.

Bymiljøetaten jobber nå med et eget vareleveringskart for å bedre mulighetene for levering i sentrum.

– Forstår at det kan være klønete

Å gjøre hele sentrum innenfor Ring 1 bilfritt er ett av prestisjeprosjektene til byrådet som består av Ap, MDG og SV. Byrådet har måttet tåle skarp kritikk fra flere hold, og særlig parkeringsproblemer for håndverkere har vært et stridstema, erkjenner Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

– Vi er veldig klar over at Bilfritt byliv har bydd på en del utfordringer. Blant annet overfor håndverkere som har mye tungt utstyr, sier Marcussen.

– Men jeg syns det er veldig spennende at disse rørleggerne har skaffet seg elsykkel for å komme seg rundt. Samtidig vet vi at elsykler ikke vil fungere for alle håndverksgrupper, sier Marcussen.

VANT MED KRITIKK – Når man gjør så mye endringer blir det mye diskusjon, men det er viktig å få frem at over halvparten av Oslos befolkning ønsker dette, sier Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen. Foto: ROY PETTERSEN

Byrådet har laget en ny ordning med totalt 108 næringsparkeringsplasser.

Nå er det vedtatt å skrote totimers begrensningen på kommunale parkeringsplasser, og erstatte den med en tidsbegrensning på seks eller åtte timer.

– Har dere gjort nok for å tilrettelegge for næring og håndverkere?

– Det vil alltid være et spørsmål om vi har gjort nok, men jeg opplever at vi har en konstruktiv dialog med de ulike interesseorganisasjonene og at vi finner løsninger på problemene som dukker opp underveis.

Bilfritt byliv 2017 Ekspandér faktaboks Sommeren 2017 startet arbeidet med å fremme bylivet i Oslo sentrum.

6 pilotområder ble valgt ut:

Deler av Øvre Slottsgate.

Fridtjof Nansens plass, Roald Amundsens gate og Kjeld Stubs gate.

Møllergata sør.

Kongens gate – sør.

Kongens gate – nord.

Tordenskiolds gate og Rosenkrantz' gate

I pilotområdene er det satt opp nye flerbruksmøbler, blomsterkasser, kunstinstallasjoner og ladebenker med trådløst internett.

Gang- og sykkelstiene i områdene er utbedret.

Bilfritt byliv 2018 Ekspandér faktaboks Videreutvikle pilotområdene fra 2017.

Prioritere fotgjengere i pilotområdene, samt Fritjof Nansens plass, Øvre Slottsgate, Nedre Slottsgate og i øvre del av Olav Vs gate.

Begrense gjennomkjøring i sentrum, og stenge gater for privatbiltrafikk i 2018 og 2019.

Parkering for varelevering, håndverkere og HC overtar alle offentlige parkeringsplasser i pilotområdene.

Legge til rette for økt byliv, flere benker og mer grønt, samt etablere flere lekeplasser i sentrum.

Økt satsing på kultur som pop-up bibliotek, gatekunstprogram og aktivitetsdager.

Ni av ti syns varelevering i sentrum fungerer for dårlig

I januar utførte NHO Oslo Akershus en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Der kom det frem at ni av ti som leverer varer innenfor Ring 1 er svært misfornøyd med ordningen.

– Flere sa til oss at de ikke ønsker å ta oppdrag i sentrum lenger, sier regiondirektør Nina Solli.

FØLGER MED: Regiondirektør i NHO, Nina Solli, ønsker bedre parkeringsmuligheter for sine medlemmer. Foto: WILHELM SVERDVIK

Hun opplever at politikerne har vært opptatt av å finne løsninger, men at det fremdeles gjenstår en del arbeid før de kan si seg fornøyde.

– Flere næringsparkeringsplasser er bra, men jeg vet ikke om det er nok. Jeg er glad for at totimers begrensningen snart er historie, og jeg håper at byrådet lander på åtte timer, som er en arbeidsdag. Når det gjelder det nye kjøremønsteret, som skaper stor uforutsigbarhet og frustrasjon for medlemmene våre, har vi ikke blitt hørt. Det bør være mulig å kjøre på tvers av byen når man skal levere på flere steder, sier Solli.

Som svar på kritikken fra NHO, svarer byutviklingsråd Hanna Marcussen at de ved å fjerne privatbilismen fra sentrum, nettopp vil bedre forholdene for dem som trenger å kjøre i sentrum.

– Tiltaket om nytt kjøremønster har kun eksistert i 16 dager, og jeg har forståelse for at folk trenger tid for å bli vant med den nye trafikksituasjonen i sentrum. Bymiljøetaten har målepunkter på plass for å evaluere trafikksituasjonen fortløpende, sier Marcussen.

NHO vil til høsten følge opp med en ny spørreundersøkelser hvor de også ser på andre mulige konsekvenser som tapt omsetning for næringsdrivende i sentrum.