Ropstad vil førebygge samlivsbrot med nytt familieprosjekt

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad held søndag sin første tale som partileiar for Kristeleg Folkeparti på landsmøtet i Rogaland.

Der tek han til orde for å kjempe for eit varmare samfunn, for menneskeverd, internasjonal rettferd og mot klimaendringar.

Som statsråd skal han no setje i gang ei kartlegging av korleis det står til med norske familiar i ulike livsfasar.

– Vi håper å få gode svar på kva som kan føre til at familiane kan ta vala dei ønsker, og dermed også styrke familiane slik at enno fleire unge får ein trygg oppvekst, seier Ropstad til NRK.

– Det er behov for en ny familiepolitikk Du trenger javascript for å se video.

Les også: KrF går inn for å redusere fedrekvoten

Prosjektet skal skje i løpet av 2019 og munne ut i ein «kunnskapsstatus» om kva familiane betyr på individnivå i ulike livsfasar og for samfunnsutviklinga.

Ropstad peikar på at fødselstala går ned, at det er store tal på samlivsbrot og at mange småbarnsforeldre slit med tidsklemma og ein stressande kvardag.

– Dette er svært viktige saker for enkeltmenneske, men også for oss som samfunn. Derfor treng vi ein ny og framtidsretta familiepolitikk, og ein grundig debatt om korleis vi betre kan legge til rette for familiane, seier han.

Vil la familie trumfe arbeid og integrering

Statsråden meiner at familien i somme livsfasar bør kunne trumfe både arbeid og integrering.

– Familiane er så viktige for samfunnet at det i somme månader eller tider i livet må vere at familielivet kan trumfe til dømes arbeidslinja, integrering og likestilling.

– Har de ein idealfamilie de vil løfte fram?

– Dei aller fleste barn veks jo opp med ei mor og ein far, og det er viktig å utvikle best mogleg politikk for at dei kan få best mogleg oppvekst og at familiane i størst mogleg grad får tid saman, seier Ropstad.

– Vil de inkludere alle typar familiar?

– Vi vil styrke alle typar familiar, og må legge til rette for dei, for eksempel åleineforeldre, og sjå på kva ein gjere for å unngå samlivsbrot og bidra til at fleire held saman, seier barne- og familieministeren.

Den første partileiartalen

I sin første partileiartale tok Ropstad også til orde for at KrF ikkje berre skal vere familieparti, men eit familiebedriftsparti.

Vidare slo han eit slag for aktiv livshjelp - i motsetning til aktiv dødshjelp - og å redusere talet på abortar.