Ropstad ber Solberg bruke partipisk i abort-saken

Partileder Siv Jensen har åpnet for å fristille Frps stortings­representanter hvis abortloven skal endres. Også i Høyre diskuteres dette.

I så fall kan KrF fort stå uten flertall på Stortinget, selv om de måtte få ny abortlov inn i en regjeringserklæring med Solberg-regjeringen. Det vil ikke Ropstad gå med på.

– Hvis vi går inn i en regjeringserklæring med andre partier, så forventer vi at andre partier følger opp. Hvis ikke er det ikke noe poeng i å ha en erklæring, sier han til NRK.

Dette er abortlovens paragraf 2c Ekspandér faktaboks Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet Kilde: Lovdata

Partipisk

Det har skapt stor debatt at KrF-nestlederen, som skal lede forhandlingene med Solberg-regjeringen, ønsker å fjerne paragraf 2c i abortloven.

Den gir i dag kvinner rett til å avbryte svangerskapet etter uke tolv, dersom det er fare for alvorlige sykdommer. Ingen av de andre regjeringspartiene ønsker å fjerne den paragrafen.

– Forventer du at de bruker partipisken?

– Det vil alltid være slik at en regjeringserklæring må godkjennes i stortingsgruppene. hvis de godkjenner den, må de går for den. Og da er tradisjonen å si ja eller nei til hele pakka, sier Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad vant kampen om KrFs veivalg, etter lovnader fra Erna Solberg om å forhandle om abortloven. Foto: Gunhild Hjelmundrud / NRK

Moderer kravet

Ropstad har tidligere uttalt at KrFs utgangspunkt for å fjerne paragraf 2c, er at flere skal få nei i abortnemndene. Statsminister Erna Solberg (H) har blankt avvist at en slik endring faktisk vil føre til flere avslag.

Nå vedgår Ropstad for at lovendringen i seg selv ikke vil føre til færre aborter over natten.

– Jeg tror ikke det vil føre til noen betydelig endring på kort sikt, men på lang sikt tror jeg det vil endre holdninger, som sammen med andre tiltak kan få ned aborttallene, sier han.

– Så du mener ikke lenger at å fjerne 2c i seg selv vil gi flere avslag?

– Det vil være avhengig av forhandlingene. Men hovedpoenget er ikke en reduksjon fra et år til et annet. Det viktigste er en holdningsendring over tid, sier han.

Ikke et ultimatum

Fylkesleder Ingelin Noresjø i Nordland KrF sier det vil bli stor uro i partiet dersom Ropstad tar KrF inn i Solberg-regjeringen, uten å få reelle gjennomslag på abortfeltet.

Ropstad sier endringene i abortloven ikke vil være noe ultimatum i forhandlingene, og åpner dermed for å gå inn i regjeringen uten slike gjennomslag.

– Det er mange saker som er viktige for KrF. For å lykkes i kampen mot sorteringssamfunnet vil også tvillingabort, endringer i bioteknologiloven og tiltak som hjelper familier i en vanskelig situasjon, være viktig.

Kan fristille

Siv Jensen åpnet i går for å fristille partiets stortingsrepresentanter dersom KrF får gjennomslag for å endre abortloven.

Frp-leder Siv Jensen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi har en programformulering som innebærer at i denne typen verdispørsmål kan våre representanter fristilles. Det må vi ta med oss på veien inn i eventuelle diskusjoner om dette, sa hun til NTB.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland har tidligere fortalt NRK at et flertall i stortingsgruppa kan kreve at representantene fristilles i enkeltsaker som står i regjeringserklæringen.

Guri Melby i Venstre har sagt at de vil slåss mot KrFs krav i forhandlingene.