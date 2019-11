Ropstad angrer ikke etter angrepet på miljøbevegelsen

Kjell Ingolf Ropstad kom i dag tidlig med et knallhardt angrep på miljøbevegelsen på Politisk kvarter. Ropstad mener bevegelsen likestiller dyr med mennesker.

Etter debatten kom det mange sterke reaksjoner, både miljøbevegelsen, Venstre og Ap er svært kritiske til Ropstads uttalelser.

I kveld sier Ropstad at han står for utspillet, og utdyper han at han vil fremheve de kristnes menneskesyn.

– Jeg mener det må være lov å diskutere hvilket menneskeyn man skal bygge politikken på i Norge, da må man tørre å utfordre noen av strømningene som kommer i Europa.

På spørsmål om hva han tenker om kritikken, sier Ropstad at han føler seg misforstått:

– Jeg mener mange bevisst har forsøkt å feitolke meg som at jeg har sagt at hele miljøbevegelsen har det menneskesynet. Derfor er jeg glad for hver eneste miljøaktivist som sier at mennesker har en spesiell verdi, og det er sånn vi skal ha det i Norge.

Ropstad gjentar at han mener det er en kjerneverdi i vårt samfunn at vi legger menneskeverdet til grunn.

– At deler av miljøbevegelsen sidestiller mennesker med dyr, kan få fatale konsekvenser, sier Ropstad til NRK.

Han bruker ettbarns-politikken i Kina og sorteringen av jentebarn både i Kina og India som skrekkeksempler på de fatale konsekvensene.

– Jeg mener at de kristne verdiene når det gjelder menneskesyn er under press. Derfor mener jeg miljøbevegelsen må ta avstand fra en tanke om at dyr er likestilt med mennesker, sier Ropstad.

– Vrøvl

Une Bastholm i Miljøpartiet de Grønne (MDG) har ikke vært imponert over Ropstads utsagn. Hun hadde én krystallklar kommentar til utspillet:

– Vrøvl.

Bråket startet fredag

Bråket startet etter at Ropstads tale til KrFs landsstyre fredag. I foredraget sa han blant annet:

– Det kristne menneskesynet er under angrep fra miljøbevegelsen. Deler av den mener mennesket ikke er noe annet enn et litt intelligent dyr.

Så fortsatte han:

– Den grønne bevegelsen har bidratt med enormt mye bra, men deler av den grønne bevegelsen i Europa kommer med et farlig tankegods med på kjøpet: En total avvisning av tanken om at mennesket er skapt med iboende egenverdi.

– Frykter hva det kan føre til

Ropstad trekker frem et eksempel der en talsperson for Grønn Ungdom i en kronikk i Klassekampen skrev at menneskeverdet er et ekskluderende begrep. KrF-lederen mener Teodor Bruu langt på vei hevder at mennesker og dyr er like mye verdt.

Ropstad frykter hva et slikt menneskesyn kan gjøre med politikken på områder som bioteknologi, aktiv dødshjelp eller tiltak for å begrense befolkningsveksten.

Ropstad brukte Kina som et eksempel i «Politisk kvarter» i dag tidlig.

– I Kina gikk det dramatisk utover særlig jenter, men også de mest sårbare, de som var uønskede, og man fikk et sorteringssamfunn, sa Ropstad.

– Dersom man går vekk fra at mennesket er skapt med en iboende egenverdi, så må det erstattes med noe annet. Da blir det fort egenskaper, prestasjoner og utseende som blir viktigst, og da taper de mest sårbare av oss.

– Ingen rot i sannheten

Uttalelsene i dag tidlig fikk MDGs Une Bastholm til å gå til motangrep:

Une Aina Bastholm kaller uttalelsene fra Ropstad for vrøvl! Foto: MDG

– Har du hørt sånt vrøvl? Ropstad påstår at vi likestiller dyr med mennesker. Det har ingen rot i sannheten, svarer nasjonal talsperson i MDG og stortingsrepresentant Une Bastholm.

MDG-politikeren tar kronikken til sin kollega Teodor Bruu i forsvar og sier den stiller spørsmål ved om fokuset på menneskeverdet begrenser vår empati med dyr, men at den i tillegg argumenterer for hvorfor det er så viktig å holde fast på menneskets ukrenkelighet.

Ropstad svarer at han er glad for at Bastholm er så tydelig på at hun ikke mener dyr har samme verdi som mennesker.

Flere har også gjort koblinger mellom homoterapi-saken og Ropstads utspill om miljøbevegelsens menneskesyn. Èn av dem er Ketil Kjenseth i Venstre.

– Det handler jo i høyeste grad om menneskesyn, men det vil ikke KrF være med på å utrede et forbud mot. Da bør Ropstad ligge litt stille i debatten om menneskeverd. Jeg håper KrF tar seg en tur innom mørkerommet og kommer ut igjen i fullt lys og forklarer hvilken debatt de egentlig vil ha, sier Kjenseth til NRK