Ropstad advarer KrF mot å skifte side til høsten

– Jeg mener vi har valgt side veldig tydelig. Vi pekte på Erna Solberg som statsminister. Hun gjør en god jobb, og vi har et godt samarbeid, selv om vi ikke stemmer likt i alle saker.

Likevel er KrF inne i en prosess for å finne ut av hvem de er, og hvem de skal samarbeide med i norsk politikk.

– Blir det mindre aktuelt å skifte side med et svakt Ap og sterkt Rødt på rødgrønn side?

– Dette må partiet få lov til å diskutere, og som nestleder vil jeg være var med å trekke konklusjoner. Men med det politiske bildet vi ser nå, vil det jo være merkelig dersom man hadde etablert et nytt samarbeid til høsten, sier Ropstad i Sommerkvarteret.

Kjell Ingolf Ropstad Ekspandér faktaboks 33 år gammel stortingsrepresentant for Kristelig folkeparti

Oppvokst på Evje i Aust-Agder, bosatt i Oslo

Var tidenes yngste stortingsrepresentant da han ble valgt inn i 2009

Leter etter seg selv

For å forstå partiets pågående sjelegranskning, må vi skru tiden tilbake til høsten 2016. Med målinger farlig nærme sperregrensen, avklarer landsstyret i partiet at de ønsker å komme i regjering etter valget. Men slår samtidig fast at det må skje uten Frp.

Drømmen er en sentrumsregjering med Høyre og Venstre. Men partiet holder også døren åpen for Arbeiderpartiet. I valgkampen må partileder Knut Arild Hareide bruke mye tid på å forklare hva han egentlig vil.

Velgernes dom var knusende. 4,2 prosent oppslutning er partiets dårligste stortingsvalg siden 1936.

– Det er en veldig dramatisk situasjon. Vi var 5000 stemmer fra å havne under sperregrensen. Det ville i hvert fall vært krise. Nå skal vi bruke disse fire årene på å bygge opp partiet igjen, sier Ropstad.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Sommerkvarteret - Kjell Ingolf Ropstad».

REDDET PLASSEN: Hadde KrF havnet under sperregrensen, ville Kjell Ingolf Ropstads tid på Stortinget vært over. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Utelukker ikke Frp-samarbeid

I partiets jakt på svar, ligger alle muligheter på bordet. Også et fremtidig regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet.

– Organisasjonen skal få lov til å diskutere samarbeidsspørsmålet til høsten. Da tror jeg det er viktig at det kan gjøres på et fritt grunnlag, sier Ropstad.

– Så løftet om å ikke regjere med Frp, gjelder ikke nødvendigvis i fire år?

– Det må partiet få lov til å diskutere, men det var et tydelig signal som partiet ga foran valget. Så må vi evaluere hvordan dette året har gått, og partiet må ta et veivalg frem mot neste valg, svarer han.

Uansett utfall håper nestlederen at prosessen vil gjøre KrF tydeligere før velgerne igjen skal velge nasjonalforsamling i 2021.

– Som politiker må du tenke gjennom hva det er som gjør at du ikke får større oppslutning, og hva velgerne ikke liker godt nok. Etter et så elendig valg, må vi gjennom den prosessen og stille de tøffe spørsmålene, sier han.