Roper varsko etter ny undersøkelse: - Norge underpresterer på utdanning

Den globale levekårsundersøkelsen Global Social Index er gjort i 128 land. En rekke selskaper og forskningssentre står bak.

Rådgivningsselskapet Deloitte og toppsjef Aase Aamdal Lundgaard er en av dem.

Norge er på topp i mange globale kåringer fordi vi har så høy verdiskapning, og bare oljelandet Kuwait rager over oss i brutto nasjonalprodukt i den ferske undersøkelsen.

Men innen utdanning er Norge på 22 plass.

– Norge har et av verdens beste utdanningssystemer. Likevel gir levekårsundersøkelsen et lite varsko om at vi underpresterer på utdanning, sett i lys av Norges ressurser og plasseringen på alle andre områder, sier Aase Aamdal Lundgaard.

– Gir vi unge gutter rom til å utvikle seg? Det er kanskje noe med hvordan vi driver undervisning, opplæring, hvordan hele utdanningssystemet er satt opp, sier toppsjef Aase Aamdal Lundgaard i Deloitte, Norge.

For mange dropper ut

Det er tre grunner til at Norge kommer dårlig ut når det gjelder utdanning:

Få, globalt anerkjente universiteter

En stor del gutter som dropper ut av skolen

Lavt antall år med utdanning i gjennomsnitt

– Av og til tenker jeg: Har vi et skolesystem som er veldig tilpasset jenter? spør toppsjefen i Deloitte i Norge.

Hun mener vi burde bruke enda mer krefter på å rigge til utdanningssystemet så flere lykkes.

Måler sosial fremgang

Social Progress Index 2017

Social Progress Index bruker en rekke parametere for å måle verdens levekår, og er dermed en langt mer omfattende måte å måle framgang for et land på, enn verdiskapning i kroner og øre.

Deloitte er med på undersøkelsen både for å trekke kunder, men også ansatte.

– Vi får inn 70.00 nye mennesker i vår organisasjon hvert år, og de er mye mer opptatt av sosial utvikling og bærekraftig vekst enn det man noen gang har vært før, sier Aase Aamdal Lundgaard i Deloitte.

Internett bedrer levekårene

2017-analysen viser at det går fremover med verden samlet sett, og at levekårene har blitt litt bedret de siste årene.

Det er særlig to områder som bidrar til fremgangen: Økt tilgang til kommunikasjon for flere og bedring i tilgang til utdanning.

Norge er i verdenstoppen på mer enn BNP per capita, verdiskapning per innbygger:

Vi er også best på internett og duppeditter.

2017-analysen viser at det går fremover i verden samlet sett.

Norge på delt 3. plass

Videre ligger Norge på topp innen tilgang til kommunikasjonsverktøy og informasjon, ytringsfrihet og personlig trygghet.

I år får Norge delt 3. plass med Island i den internasjonale levekårsundersøkelsen.

Danmark og Finland troner øverst.

Og grunnleggeren av det skandinaviske lederutviklingsprogrammet Future Leaders sier Norge kan se til Finland for å løse utdanningsutfordringen.

Future Leaders

– Se til Finland

– Finland har begynt med spennende tiltak, der de prøver å samkjøre fag og bygger opp et nytt skolesystem. Det kan vi hente inspirasjon fra, sier Elin Nørve i Future Leaders.

Det betyr i større grad å utvikle unges kreativitet, utvikle sterk selvfølelse og utvikle folk til å tørre å ta valg, samtidig som de forstår de store sammenhengene i verden, ifølge henne.

– Hvis vi kan legge et fundament for et utdanningssystem som kan forberede dagens unge på fremtidens arbeidsmarked, så kan vi ligge godt an som land, sier hun.

