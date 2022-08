Ronja vart tilbydd billegare husleige mot sex

– Ein utleigar var heilt tydeleg, han ville ha sex ein gong i månaden, seier Ronja (32).

Ronja Johansen var 19 fyrste gongen ho fekk tilbod om redusert husleige i byte mot seksuelle tenester. Ho reagerer på utnytting av sårbare leigetakarar, mellom anna unge kvinner.

– På visning har eg fleire gonger i løpet av praten skjønt at det låg noko mellom linjene. Då har eg blitt sint, men i situasjonen kan ein ikkje gjere noko. Eg er jo aleine med han.

Ronja seier utleigarar har tilbydd 3000–5000 kroner i avslag mot seksuelle tenester. Ronja seier ho sjølv ikkje har takka ja til tilboda, men forstår dersom nokon gjer det.

– Som fattig student på leit etter plass å bu i Oslo er ein allereie desperat. Nokon leigetakarar har kanskje ikkje anna val, seier ho.

Har du innspill til Debatten? Send tips eller ideer til sendinger på Fredrik Solvang sin nye nettside.

Vil ha ny lov

– Dette er groteske døme som viser korleis marknaden er utanfor kontroll. Leigetakarar er fritt vilt, seier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

Ho ynskjer ei ny husleigelov, men møter motbør hjå organisasjonen Huseierne.

– 80 prosent av dei som leiger av privat utleigar er nøgde. Det er unødvendig med eit stort lovarbeid, men vi er villige til å diskutere justeringar i regelverket, seier generalsekretær Morten Andreas Meyer.

Hundrevis av søknadar

Sadeq Al-Murad er masterstudent i farmasi. Han kom til Noreg som einsleg flyktning frå Irak i 2015, og har no flytta til Oslo for å studere.

Sadeq har skrive seg på venteliste for studentbustad, men har heller ikkje tru på snarleg løysing der. Foto: André Børke / NRK

– Av opp mot to hundre søknadar har eg fått svar på tre. To av dei fortalde at dei berre leiger ut til jenter. Den tredje høyrde eg ikkje noko meir frå, seier han.

Enn så lenge bur han på sofaen hjå vener av vener i Drammen. No deler han døgnets timar mellom studiar, jobbsøking og bustadjakt.

– Eg veit at det er mange som leiter etter plass å bu. Samtidig veit eg at utleigarane les namnet mitt, og fryktar at det har hatt noko å seie.

– Det er vondt å ikkje kome nokon veg. Eg sender leigesøknadar midt på natta, seier Sadeq Al-Murad. Foto: André Børke / NRK

Utleiemegleren gjev Sadeq rett i uroa si. Verksemda formidlar bustader på vegner av folk som vil leige ut, og seier dei har erfaring med rasisme.

– Vi har hatt tilfelle der utleigarar har prøvd å legge føringar for kven vi leiger ut til. Diskriminering på bakgrunn av religion, etnisitet og seksuell legning er ulovleg, så dei kundeforholda avsluttar vi, seier juridisk direktør Tor Q. Aaserød.