Republikaneren advarte senest 10. januar mot en Trump-nominasjon. Nå trekker han seg som presidentkandidat og støtter i stedet opp om Donald Trump, melder Reuters søndag kveld norsk tid.

I videoen sier DeSantis at det ikke er noen klar vei videre til suksess for hans kampanje for å bli presidentkandidat.

– Om det var noe jeg kunne gjøre for å få et positivt utfall, flere kampanjestopp, flere intervjuer, så ville jeg gjort det, sier han i videoen på kortmeldingstjenesten X.

NRK i New Hampshire: – Stemmene til DeSantis kan gå til Trump Du trenger javascript for å se video.

DeSantis sier videre at han ikke kan be støttespillerne om å donere tid og ressurser om det ikke er noen klar vei til seier.

– Derfor trekker jeg meg fra kampanjen i dag, fastslår han.

Nikki Haley eneste Trump-utfordrer

At DeSantis gir seg, betyr at Nikki Haley er republikanernes eneste alternative kandidat til Trump.

Nyheten kommer bare to dager før nominasjonsvalget i New Hampshire. Ifølge en CNN-meningsmåling har Trump 50 prosent av stemmene blant sannsynlige republikanske velgere.

Florida-guvernør Ron DeSantis tok andreplassen mens tidligere South Carolina-guvernør Nikki Haley endte på tredjeplass Du trenger javascript for å se video. Florida-guvernør Ron DeSantis tok andreplassen mens tidligere South Carolina-guvernør Nikki Haley endte på tredjeplass

NRKs USA-korrespondent Tove Bjørgaas er til stede i Rochester i New Hampshire der Trump skal holde et valgmøte søndag.

– Her er det lang kø med folk som jubler over denne nyheten. Det betyr jo at Trump trolig vil få de stemmene DeSantis ville fått her på tirsdag. Dette er ikke gode nyheter for Nikki Haley, sier Bjørgaas.

– Det er intens valgkamp her nå, forteller korrespondenten.

Haley tror det vil ha lite å si

– Jeg er stolt over å ha levert hundre prosent på løftene mine, og jeg vil ikke gi meg nå. Det er tydelig at en majoritet av republikanske velgere ønsker å gi Donald Trump en ny sjanse, sier DeSantis, som også refererte til Winston Churchill i videoen.

Fakta om Ron DeSantis Ekspander/minimer faktaboks * Født i Jacksonville i Florida 14. september 1978. * Utdannet jurist ved Yale og Harvard. * Satt i Representantenes hus fra 2013 til 2018, og har vært guvernør i Florida siden 2019. * Gift med Casey DeSantis, paret har tre barn. * Har vært en viktig støttespiller for Donald Trump. * Tok opp kampen med Trump om å bli Republikanernes presidentkandidat i 2024, men har slitt med å få oppslutning. * Har markert seg med svært konservative meninger om utdanning, innvandring og LHBT-spørsmål. Kilde: NTB

– Selv om jeg har vært uenig med Donald Trump, som i koronapandemien og hans støtte av Anthony Fauci, er Trump overlegen sammenlignet med sittende Joe Biden, fortsatte han.

Ron DeSantis og Donald trump på en covid-pressekonferanse i Florida i juli 2020. Foto: AFP

Donald Trump ble tidligere i januar en overlegen vinner i nominasjonsvalget i delstaten Iowa. Der fikk DeSantis og Haley omtrent like stor oppslutning.

New Hampshire har flere høyskoleutdannede, færre evangelikalske kristne og flere moderate republikanere enn Iowa. Nikki Haley ligger godt an på målingene der og kan gi Trump en kamp.

Apparatet rundt Haley sier søndag til CNN at DeSantis' sorti vil ha lite å si for henne. De tror DeSantis' støttespillere vil fordele seg likt på Trump og Haley.

– Jeg ønsker å si til Ron at han drev en flott kampanje. Han har vært en god guvernør, og vi ønsker ham alt godt, sier Haley på et valgkamparrangement i Seabrook i New Hampshire etter at nyheten ble kjent.