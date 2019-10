Røkke: – Torpedoen skulle hente meg og grisebanke meg

– Når det kommer til mine skjæringspunkter med «Jannik» Iversen, i det jeg har lest på nettet og det jeg har hørt fra før, så kjenner jeg meg ikke igjen, sier Røkke i retten.

Første del av den første dagen i rettssaken mot Jan Erik Iversen gikk med til at den tiltalte kom med en rekke beskyldninger om Kjell Inge Røkke.

Den tidligere torpedoen forklarte at han hadde tatt på seg en rekke oppdrag, flere av dem ulovlige, på vegne av milliardæren helt tilbake til år 2000. Iversen nekter straffskyld for å ha forsøkt å presse penger fra Røkke.

Røkke har på seg mørk dress og rødt slips. Milliardæren starter med å ta opp en hendelse som skjedde sist fredag på Advokatfirmaet Eldens kontor.

– «Jannik» Iversen kom inn på Eldens kontor hvor jeg var og forberedte meg. Jeg satt sånn at jeg kunne se veien inn og ut av heiskorridoren. Med bestemte skritt kom han mot døren, tok opp døren og begynte å prate. Han ville ha en samtale under fire øyene. Siden jeg hadde startet saken, kunne jeg også avslutte saken, sa han. Jeg sa det var ubehagelig, og oppfatter det som en direkte måte å prøve å påvirke meg på en eller annen måte til å avslutte saken, sier Røkke.

– Sa han skulle grisebanke meg

Jan Erik «Jannik» Iversen er gjennom en årrekke kjent som torpedo i Oslo. Han er tiltalt for å ha presset Røkke for et tosifret millionbeløp. Ifølge tiltalen skal utpressingen ha funnet sted mellom november 2017 og januar 2018. Røkke går inn på det første møtet i tiltalen, 1. november 2017 i garasjeanlegget til Aker på Fornebu.

– Jeg skulle parkere og hørte harde bremselyder, sier Røkke og fortsetter:

– Når jeg kikket opp til venstre så ser jeg at «Jannik» hadde parkert sin Golf. Han hadde sperret utkjørselen og kom gående mot meg. Jeg hadde to valg; låse bilen eller gå ut av bilen og møte Jannik Iversen. Jeg valgte det siste, sier Røkke.

Røkke sier senere at han snakket med familien om hvordan de skulle håndtere sikkerhetsrisikoen rundt Iversen.

– I januar 2018 ble situasjonen slik at Iversen sa at han skulle hente meg neste morgen, grisebanke meg og ta meg med til politiet så han kunne anmelde meg selv. Da ble det innlysende for oss som familie at vi ville anmelde, sier Røkke.

Blir hyggelig

Tiltalte Iversen fikk spørsmål utenfor salen om hvordan det blir å se Røkke.

– Bare hyggelig, sier Jan Erik Iversen til pressekorpset.

En journalist ville vite hvorfor han ikke hadde ville la seg avhøre før i dag.

– Den dagen du blir gangster, så vil du skjønne det, sier Iversen.

Torpedoen, kjent som «Jannik», har svart på spørsmål om tekstmeldinger der Røkke omtales. Retten har også sett bilder av de to sammen i et garasjeanlegg rundt årsskiftet 2017/2018.

Jan Erik Iversen utenfor rettssalen i en pause. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Kjell Inge Røkke var taus da han ankom tinghuset, og han ønsket ikke å svare pressen på spørsmål. Milliardæren smilte og var i godt humør.

Han er fornærmet i saken og skal spørres ut av aktoratet senere i dag. Røkke tok heisen opp i tinghuset etter at han gikk gjennom sikkerhetskontrollen.

Kjell Inge Røkke ankommer tinghuset i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Overvåkningsbilder av Røkke og «Jannik»

Aktor har i dag vist frem overvåkingsbilder av Iversen og Røkke fra årsskiftet 2017/2018 fra Akers garasjeanlegg på Fornebu. Iversen mener bildene ikke beviser noen ting.

– Det ser ut som et deilig kjærlighetsforhold, sier Iversen til latter fra publikum som følger saken.

Torpedoen etterlyser flere bilder og hele videoen fra overvåkningskameraet fordi det ifølge ham var flere personer som gikk forbi dem. Han mener Røkke kunne varslet forbipasserende kollegaer i Aker hvis han følte seg truet.

– Bruker knyttnevene og er lojal

Iversen brukte sin frie forklaring til å gi en detaljert gjennomgang av det han mener er han og fornærmede Kjell Inge Røkkes historie.

Iversens forsvarer Benedict de Vibe stiller også spørsmål til klienten sin. Han ber Iversen om å beskrive hva slags jobb han har hatt, bortsett fra det å være «profesjonell gambler».

Iversen svarer at han jobber som megler i konflikter. Noen ganger bruker han knyttnevene, forklarer han.

– Jeg er rettferdig, lojal mot oppdragsgiver alle dager i uka. Alle gutta i byen, uansett hvilke gjenger de kommer fra, vet det. Jeg er «all inn», alle dager i uka, sier Iversen.

Nekter for trusselmeldinger

Retten må bli ferdig med Iversen før Røkke slipper inn i vitneboksen i sal 227.

Blant bevisene påtalemyndigheten sitter på er også flere tekstmeldinger som Iversen sendte i perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018

Iversen nekter for at meldingene var ment som utpressing for penger.

Kjell Inge Røkke og Jan Erik Iversen. Iversen er tiltalt i saken og ønsker ikke å bli tatt bilde av i retten. Foto: Lise Åserud / poker.no / NTB scanpix / poker.no

– Jeg vil at Kjell Inge selv skal gå til politiet og fortelle. Det er ikke snakk om noe penger i det hele tatt. Jeg vil han skal ta tak i sin egen krage, og fortelle det som er sannheten, sa Iversen i retten da han blir spurt om innholdet i tekstmeldingene.

I flere av tekstmeldingene til advokat Arild Holden, gir Iversen uttrykk for at han vil at Røkke skal dra til politihuset og forklare seg om ting som har skjedd for flere år siden. I en av meldingene skriver han at han vurderer å «kaste ham bak i bilen og kjøre han dit selv». «Sannheten skal frem», skrev Iversen i en melding som ble lest opp i tingretten i dag.

– Drapsoppdrag

Den tiltalte 62-åringen kom med en rekke anklager mot milliardæren i sin frie forklaring. Han hevdet blant annet at Røkke ville gjøre ham «økonomiske uavhengig» ved at han skulle få 100 millioner kroner for å kvitte seg med finansakrobaten Christer Tromsdal som Røkke var i konflikt med på midten av 2000-tallet.

– Røkke svarer nok på det i retten. Første gang jeg hører en slik påstand, svarer John Christian Elden som er bistandsadvokat for Kjell Inge Røkke i denne saken.