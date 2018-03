Røkke i omstridt bok: – Skal gi tilbake minst 85 prosent til samfunnet

– Om det er 85, 95 eller 99 prosent som går tilbake til samfunnet, er meg helt likegyldig. Men et eller annet sted mellom der, ligger tallet, sier Røkke til forfatter Henrik Langeland.

Boken «Eventyrerne – en fortelling om Aker i vår tid» har ført til en bitter konflikt mellom forfatteren og Røkke. Torsdag valgte Røkke å selv publisere boken som han forsøkte å stanse, på Akers hjemmesider, en uke før den skulle gis ut.

I det omstridte bokmanuset forteller den mediesky milliardæren blant annet om hva han har tenkt å gjøre med pengene sine.

– Jeg har delt mitt liv inn i tre faser. Yte, nyte, dele. Og jeg har ingen ambisjon om at mine barn skal arve mye penger. De skal arve nok til å ha et greit liv, men ikke så mye at de ikke må arbeide. Det er hevet over enhver tvil, forklarer Røkke i boka.

Del av suksessen

I boken forteller han om oppveksten med hardtarbeidende foreldre i en arbeiderklassegate i Molde, og at denne bakgrunnen var med på å gjøre forretningseventyret hans til det det ble.

– At jeg er dyslektiker, har vært en forutsetning. At jeg vokste opp slik jeg gjorde, med de verdiene jeg ble innpodet, har vært en forutsetning. Mine barn vil aldri få den røffe edgen, svart-hvitt, som jeg fikk, sier Røkke, ifølge boken.

I dag er Røkke, ifølge Kapital, god for over 20 milliarder kroner.

Tar selvkritikk

I boken kommer det også fram at Røkke angrer på flere valg han har tatt i karrieren.

Han viser blant annet til at han burde ha ansatt flere mennesker mer erfaring fra bransjen, og at han «kunne kjøpt opp masse billig» hvis han hadde forstått trendene i olje- og gassnæringen bedre på slutten av 1990-tallet.

– Et Aker i dag kunne vært langt bedre posisjonert om jeg hadde gjort et bedre stykke hjemmelekse. Jeg er veldig selvkritisk til at jeg ikke satte meg godt nok inni det. At jeg ikke forsto næringen godt nok. Jeg var litt for høy på meg selv, sier Røkke i boken.

– Føler du at du har måttet forsake noe? spør forfatter Henrik Langeland i boken.

– For å være ærlig, nei. Hva var bakgrunnen min? Uutdannet skoletaper med dysleksi? Alternativet var å bli stående og fryse på dekk og bøte trål. Nei, jeg har ingenting å utsette på livet. Den største utgiften jeg har i mitt liv, er ikke formuesskatten, men min egen dumskap, svarer Røkke.