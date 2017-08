Røe Isaksen uenig med Listhaug. – Lærere har taushetsplikt

Bare når det foreligger mistanke om kriminelle handlinger som kan sette barn i fare, ønsker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at lærere skal rapportere til myndighetene om det som blir sagt i klasserommet.

– I alle andre sammenhenger har lærere taushetsplikt. Alle barn skal kunne være trygge på at det de sier til læreren sin ikke blir sagt videre, skriver han i et svar til NRK.

Bekymret for tillitsforholdet i skolen

Svaret kommer etter at Sylvi Listhaug i går oppfordret norske lærere til å melde fra til UDI, dersom barn av asylsøkere reiser på besøk til hjemlandet de har flyktet fra. Dermed avviser Røe Isaksen blankt regjeringskollegaens utspill.

Og kritikerne mot Listhaug står i kø.

– Det er uaktuelt å bruke lærere som hemmelig politi i den norske skolen, sier nestleder i SV, Snorre Valen.

SV-nestleder Snorre Valen er ikke overrasket over Listhaugs utspill. – Hun er en ekspert på avledningsmanøvre.

Han er redd for at tilliten mellom elever og lærere vil brytes ned hvis lærere må ta på seg rollen som angivere.

– Det er heller ikke deres jobb å sette seg inn i de ulike grunnene til at flyktninger har kommet til Norge. Det finnes mange ulike måter de kan ha fått beskyttelse og opphold på.

Også MDG sier seg enig i kritikken mot Listhaug. De trekker paralleller mellom statsrådens utspill og Stasis overvåkningssamfunn i det tidligere Øst-Tyskland, der det ble oppfordret til angiveri.

Une Bastholm i MDG mener at Listhaug spiller på fremmedfrykt og marginaliserer flyktninger gjennom sine utspill.

– Det er viktig at statsråden forstår at hun i beste sendetid oppfordrer folk til å kikke hverandre over skuldrene, i stedet for å praktisere den norske tillitspraksisen og la myndighetene behandle slike saker, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet.

– Dårlig skolepolitikk

Elevorganisasjonen mener Listhaugs forslag er dårlig skolepolitikk.

– Av den enkle grunn at den norske skolen skal være en skole for alle uavhengig av bakgrunn. Om læreren skal bruke pekefinger og hviske oppover i systemet, vil elever møte en skole de ikke kan stole på eller føle seg trygge i, sier Live Tronstad, politisk nestleder i Elevorganisasjonen.

Nestlederen i Elevorganisasjonen, Live Tronstad, ønsker ikke at lærere skal ta stilling til hvorvidt deres elever har et beskyttelsesbehov eller ikke.

FrP-politiker og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, sier de ikke ønsker å sette forholdet mellom lærere og elever på prøve. Han mener debatten er snudd på hodet.

– Sylvi Listhaug oppfordrer lærere og andre til å melde ifra, hvis de reagerer på ting som fremstår som det ikke er i tråd med beskyttelsesbehovet. Folk som får beskyttelse rømmer fra krig og forfølgelse, da er det merkelig hvis de reiser tilbake til samme sted de trenger beskyttelse fra.