Røe Isaksen mener det ville vært absurd å endre nasjonalsangen

– Hvis vi skal gå gjennom enhver tradisjonell sang eller fortelling for å passe på at den er slik vi ville skrevet den i dag, ville det vært absurd.

Det sier Torbjørn Røe Isaksen om SV-politiker Oddny Miljeteigs utspill om å endre den norske nasjonalsangen.

Vil ha ny nasjonalsang

Oddny Miljeteig mener den norske nasjonalsangen er utdatert. Foto: Tom Arne Moe / NRK

Miljeteig mener «Ja, vi elsker» er utdatert og kjønnsdiskriminerende, og synes derfor vi bør få en ny nasjonalsang.

– Slik jeg forstår det avløste sangen «Sønner av Norge». I så måte var det jo et steg fremover. Kvinnene er jo likevel fraværende i «Ja vi elsker». Det er de store mennene sangen handler om, sier Miljeteig.

Bjørnstjerne Bjørnssons «Ja, vi elsker» ble sunget offentlig for første gang 17. mai 1864.

Røe Isaksen mener man ikke kan late som at fortiden ikke var som den var.

– Teksten er skrevet med utgangspunkt i norske erfaringer. Det tradisjonelle har vært at fedrene har kjempet ute, og at mødrene har kjempet på hjemmebane. Man kan ikke fjerne, eller late som at det ikke har vært tilfelle, sier han.

Kjønnsnøytrale nasjonalsanger er et hett tema i flere land. Senest denne uken sa Tysklands forbundskansler, Angela Merkel nei til å gjøre den tyske nasjonalsangen kjønnsnøytral.

Ser ingen grunn til å endre sangen

Røe Isaksen mener det er bra at vi har kommet dit vi er i dag i likestillingskampen, men at man ikke skal gjøre om nasjonalsangen av den grunn.

– Det er en fryktelig dårlig ide. «Ja, vi elsker» er en nasjonalsang alle kan, og det er veldig vanskelig å se for seg at en nyskrevet sang skal få en slik posisjon, sier han.

At sangen er kjønnsdiskriminerende, er han uenig i.

– Det er en trend for tiden hvor man ser kritisk på fortidens uttrykk, og i noen tilfeller er det riktig og fornuftig. Men det er ingenting i nasjonalsangen vår som er rasistisk eller støtende eller fælt.

Oddny Miljeteig skriver til NRK at hun ikke har anledning til å kommentere saken.