Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil i dag trekke seg som statsråd etter drøyt to uker med kritikk og nye opplysninger rundt en privat reise til Iran.

Både Rødt og Miljøpartiet De Grønne har krevd Sandbergs avgang.

Fredag oppfordret Une Bastholm, partileder og stortingsrepresentant for MDG, Sandberg til å trekke seg.

Une Bastholm (MDG). Foto: MDG

– Dersom opplysningene stemmer, så er dette et ryddig valg av Sandberg. Det er det mest ryddige han kan gjøre etter å ha satt seg selv foran rikets sikkerhet. Det er ikke forenlig med å være statsråd i Norge, sier Bastholm til NRK mandag morgen.

– Det gjenstår fortsatt å se hva statsministeren har foretatt seg for å unngå denne skandalen. Vi kommer til å følge dette tett for å se om dette bør få enda større konsekvenser, sier Bastholm.

Per Sandberg har fått mye kritikk for reisen til Iran sammen med kjæresten Bahareh Letnes. Foto: Espen Sand / NTB scanpix

Rødt: – Siste ord er ikke sagt

– Det er riktig å gå av. Når maktpersoner gjør feil, må de stilles til ansvar, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NRK.

Han mener imidlertid at saken på ingen måte er over når Sandberg har gått av, og at alle kortene må på bordet.

– Vi ser en regjering som gjentatte ganger viser et slumsete forhold til sikkerhet. Ikke bare gjennom Sandbergs reiser til Iran og Kina, men også hvordan IKT-tjenester i offentlig sektor flagges ut på bekostning av sikkerhet og hvordan regjeringa ikke reagerer på potensiell amerikansk overvåkning av norske borgere og myndigheter, sier Moxnes.

Moxnes mener regjeringen ikke leverer det de har lovet når det gjelder sikkerhet og beredskap, og at den holder informasjon tilbake fra Stortinget.

– Vi ser jo et mønster her med en regjering som ikke tar sikkerheten tilstrekkelig på alvor Siste ord er definitivt ikke sagt, sier han.

Venter på flere svar

SV-leder Audun Lysbakken mener også at saken er langt fra over.

– Vi må komme til bunns i flere ting. Blant annet venter vi på svar fra statsministeren om sikkerhetsrutiner i andre departementer, og vi vil stille nye spørsmål om hvordan hun fulgte opp varslinger hun fikk i mai, sier Lysbakken til NTB.

SV-leder Audun Lysbakken vil ha svar på flere spørsmål. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ifølge Dagens Næringsliv etterlyser SV blant annet mer informasjon om bekymringsmeldingen Sandbergs fraseparerte kone sendte til Statsministerens kontor.

Lysbakken mener det er naturlig at Sandberg nå går av.

– Både Sandberg-saken og Riksrevisjonens kritikk av regjeringens terrorsikring tyder på at statsminister Erna Solberg og regjeringen tar for lett på sikkerheten. Sandberg må ikke bli gjort til syndebukk for manglende ledelse og kultur i sikkerhetspolitiske spørsmål i regjeringen, sier Lysbakken.

Torgeir Knag Fylkesnes, som representerer SV i kontrollkomiteen, sier til NRK at han vil helt til bunns i saken.

– Det gjenstår mange spørsmål, spesielt knyttet til Erna Solbergs håndtering av saken. Er det flere i regjeringen som har begått tilsvarende regelbrudd? Så er det at Solberg har visst om forholdene helt tilbake til mai. Det kaster ganske mørke skygger over hennes lederevner, sier han.