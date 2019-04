Rødt vil ha full gransking av reiseregningene på Stortinget

– Stortinget må gjennomføre en gransking av alle reiseregningene for en periode. Vi foreslår fra valget i 2017 og ett år frem i tid, for å få alt frem i lyset, sier leder av Rødt Bjørnar Moxnes.

Han mener det er viktig å finne ut om det er flere som har jukset med reiseregningene, og eventuelt få avkreftet mistanken som han nå tror mange retter mot politikere på Stortinget.

– Det vil jo være tidkrevende, men det er kanskje en nødvendig kostnad for å gjenopprette tilliten til Stortinget som nå av forståelig grunner er svekket der ute, sier Moxnes.

Aftenposten har avslørt at stortingspolitikere har levert krevet reisepenger av Stortinget for reiser de ikke har vært på.

Fiktiv reiseregning

Tidligere denne uken avslørte Aftenposten at stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) har krevd over 60.000 kroner fra Stortinget for en rekke reiser som ikke har funnet sted.

Liadal er fra Haugesund og har sittet på Stortinget siden 2013. Fram til 2017 satt hun i familie- og kulturkomiteen. Etter det har hun fungert som Aps energipolitiske talsperson.

Torsdag ble hun anmeldt av Stortinget på bakgrunn av opplysningene som har kommet frem i saken om fiktive reiseregninger. Fredag opplyste Stortinget at det ikke vil bli gitt innsyn i redegjørelsen fra Liadal.

Stikkprøver

Feilaktige reiseregninger viser at det er behov for mer kontroll enn hva det har vært, mener parlamentarisk leder i KrF Hans Kristian Grøvan.

Men han mener stikkprøver av reiseregningene vil være godt nok.

– Jeg mener dette kan gjøres enkelt ved å ta stikkprøve kontroller slik at man får gått igjennom dette på en litt grundigere måte enn hva som har blitt gjort tidligere, sier Grøvan.

Hans Kristian Grøvan, parlamentarisk leder i KrF, mener avsløringene som har kommet frem viser at det er behov for mer kontroll av reiseregninger på Stortinget. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Han tror det er viktig at dette blir oppdaget av Stortinget selv og ikke av media.

– For det første så viser det jo at det er behov for litt mer kontroll enn hva det har vært. Jeg tror riktignok de fleste gjør tingene på en regelmessig og riktig måte. Likevel trenger vi at dette blir oppdaget av Stortinget selv og ikke en oppdagelse mediene gjør på vegne av oss, sier Grøvan.

Svekket tillit til politikere

Hege Haukedal Liadal er ikke den første på Stortinget som har levert fiktive reiseregninger. I fjor innrømmet Frp-politiker Mazyar Keshvari at han hadde fått utbetalt reisepenger han ikke hadde krav på.

Moxnes og Grøvan forstår at slike hendelser svekker tilliten til politikere på Stortinget.

– Jeg tror veldig mange reagerer på at politikere som har millionlønn, en rekke frynsegoder og som i tillegg roter og tusker med regningene for å få noen ekstra kroner, provoserer mange. Det har jeg full forståelse for, sier Bjørnar Moxnes.

– Det er ikke tvil om det. Det handler om mangel på tillit til representantene her på huset. Jeg har forståelse for at folk stiller spørsmål, avslutter Hans Kristian Grøvan.

Stortinget har allerede varslet at de strammer inn rutinene for levering av reiseregninger. Til svar på Moxnes' oppfordring, skriver stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen følgende i en epost:

– Vi mener at de betydelig skjerpede dokumentasjonskravene i regelverket, som presidentskapet har vedtatt nå, styrker kontrollen. Det er innført økte dokumentasjonskrav knyttet til formålet med reisene og det er bl.a. vedtatt at det skal dokumenteres når tjenestereiser kombineres med private reiser. Vi vil nå følge nøye med på hvordan endringene virker. Vi må ha som utgangspunkt at de som skal følge regelverket, gjør det. Det kan også være aktuelt å vurdere andre kontrolltiltak, men det bør da vurderes nøye hva som eventuelt er mest hensiktsmessig, skriver Trøen.

