Rødt vil gjøre tannhelse gratis for alle

– Vi mener den store nye reformen i Norge er å behandle tennene som en del av kroppen, sier leder i Rødt Bjørnar Moxnes i Dagsnytt 18 tirsdag.

Partiet går igjen inn for å gjøre tannhelse gratis for alle i Norge. Stortinget voterte over forslaget så sent som i juni i år. Da ble det nedstemt med et solid flertall.

Vil finansiere ordningen med formuesskatt

En ny rapport fra SSB slår fast at inntektsnivå spiller en avgjørende rolle i hvorvidt man oppsøker tannhelsehjelp.

En levekårsundersøkelse fra SSB viser dessuten at nesten en av fem med behov unngår å dra til tannlegen fordi det ville blitt for dyrt.

Rødt vil bruke 3 milliarder kroner på tannhelsereformen. Pengene skal komme fra økt formuesskatt, slår Moxnes fast.

– Vi er nødt til å føre en skattepolitikk hvor de som har mest betaler litt mer til fellesskapet, sier han.

Bjørnar Moxnes er leder i partiet Rødt. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Flertall av nordmenn har god tannhelse

SSB-rapporten viser også 78 prosent av den norske befolkningen har god tannhelse.

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre mener det er større behov for penger i andre deler av helsesektoren.

– Hvis vi skal hjelpe de som ikke har råd til tannbehandling, hjelper det ikke med nok en universell ordning, sier han i Dagsnytt 18.

Stensland hevder flere har fått dekket eller støtte til tannbehandling med Høyre i regjering, og at det finnes ordninger for dem som trenger det.

Moxnes mener universelle løsninger er mer effektive enn behovsprøvde løsninger, til tross for at kostnaden.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) støtter ikke universell tannhelsedekning. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Urealistisk

Arbeiderpartiet stemte også mot Rødt sitt forslag om tannhelsereform i Stortinget i juni.

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) mener det er urealistisk å gjøre tannhelse gratis over natten.

– Vi er ikke uenige i det langsiktige målet om at tennene skal behandles som resten av kroppen. Men vi må ha en realistisk plan, hvis ikke holder vi folk for narr, sier Mørland i Dagsnytt 18.

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) mener Rødt sin kamp for tannhelsereform er urealistisk. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Han nevner en rekke tiltak partiet vil satse på først. De inkluderer å øke aldersgrensen på gratis tannhelse til 21 år, og gi halv pris til dem opp til 25 år.

Moxnes erkjenner at gratis tannhelse må innføres gradvis.

– Men det fra Arbeiderpartiet er mildt sagt puslete, defensivt, og det er å flikke på Høyres system, sier han.