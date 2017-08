Rødt sammenlikner Listhaugs asylutspill med okkupasjonen av Norge

Torsdag uttalte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til NRK at hun mener asylsøkeres menneskerettigheter må vike for å sikre sikkerheten til det norske folk.

Frp og innvandringsministeren har flere ganger tatt til orde for å sende asylsøkere til lukkede mottak, dersom de ikke reiser frivillig ut av landet etter avslag – noe menneskerettighetskonvensjonen kan være et hinder for.

– Det er legitimt å mene at de som har fått avslag skal ut raskest mulig, men dette er noe ganske annet. Dette er å gå inn for kollektiv pågripelse og fengsling av mennesker fordi de tilhører en bestemt gruppe. Det er noe vi først og fremst kjenner igjen fra da Norge var okkupert for rundt 60 år siden. Vi skal ikke tilbake til den situasjonen, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes i Poltisk valgkvarter.

Frp: – Slag under beltestedet

Uttalelsen fikk Siv Jensen til å snøfte.

– Bjørnar Moxnes må gjerne komme med sånne slag under beltestedet. Jeg har forsøkt å si at dette handler om å trygge sikkerheten til våre borgere, svarte Frp-lederen.

Ifølge Jensen handler saken om mennesker som vi ikke kjenner identiteten på, og som ikke har lov til å oppholde seg i Norge – og som myndighetene bør få kontroll på.

– Det er mye som tyder på at vi kan stramme inn i regelverket uten å utfordre menneskerettighetene. Også Frp er svært opptatt av menneskerettigheter. Vi vil ha gode internasjonale avtaler, men jeg mener vi også må tilpasse dem til lokale utfordringer, sa Frp-lederen.

Se hele debatten i Politisk kvarter om forslagene om å utfordre menneskerettighetslovene mellom Siv Jensen, Bjørnar Moxnes og Trond Giske.

Ap: – Blander sammen terrorkamp med asylsøkere

Ifølge Trond Giske (Ap) er problemet med forslaget ikke at asylsøkere med avslag skal på lukkede mottak, men at innvandringsministeren blander asylsøkerproblematikken sammen med spørsmålet om terrorbekjempelse:

– Det finnes muligheter for å sette aslysøkere på lukkede mottak i dag, etter 48-timersregelen for eksempel, eller om man har begrunnet mistanke om at de vil unndra seg hjemsendelse, sa Giske, som mener Listhaug i sitt utspill sier at alle asylsøkere per definisjon er mistenkt for terror.

– Hun stemplet en generell gruppe. Menneskerettighetene ble laget etter den verste krigen vi hadde, altså i 45. IS ønsker at vi skal slakke på de grunnleggende verdiene i vårt liberale demokrati. Uenighetene i innvandringspolitikken er ganske minimal, men dette verdisynet som sitter i regjering i form av Frp, det må vi få slutt på, sa Giske.

Frp-lederen avviste blankt beskyldningene mot sin partifelle, og hevdet debatten viste at de andre partiene nekter å snakke om de reelle utfordringene:

– De kommer med beskyldninger om Nazi-Tyskland og det Giske akkurat sa. Sylvi Listhaug beskylder ikke alle for å være potensielle terrorister. Det hun sier, og som jeg også sier, er at når det er mennesker som kommer hit som vi ikke vet hvem er, er det vår plikt å skape trygghet og holde dem under kontroll inntil vi får vite hvem de er eller de reiser ut av landet, svarte Jensen.