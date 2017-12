Rødt-politiker: – Avgåtte politikere bør melde seg på NAV som vanlige folk

Nå reagerer også Forbundsleder i Fagforbundet Jørn-Henning Eggum på politikernes særordninger og at forskjellene i samfunnet øker mellom fattige og rike.

– Forskjellene øker

Jørn-Henning Eggum i Fagforbundet mener politikerne lager særordninger og gir goder til seg selv. Foto: Fellesforbundet

– Noe av det som gjør at vi har hatt lite politikerforakt og lite elite-tekning i Norge, er at det er små forskjeller mellom mannen i gata og politikerne, men de siste ti årene har de forskjellene økt, sier han.

Bjørnar Moxnes sitter på Stortinget for Rødt og vil gå inn for endringer for avgåtte stortingspolitikere.

– De bør også ha et sikkerhetsnett, men ikke en hengekøye som man kan ligge i opptil ett år ekstra, sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxness til NRK.

– Jeg ser ikke de gode grunnene til at det skal være helt andre ordninger for avgåtte eller utvalgte stortingspolitikere enn for vanlige folk, sier Eggum.

16 fortsatt ledige

16 stortingsrepresentanter fra forrige periode er fortsatt arbeidsløse, og har fått innvilget etterlønn i tre måneder fra nyttår. Etterlønnen er på drøyt 51.000 kroner per måned.

Til sammenligning sier NAVs kontorsjef Eigil Gunnar Johansen at en vanlig lønnsmottaker med halve lønna av en stortingsrepresentant får 22 800 i dagpenger hver måned.

Det er omtrent der gjennomsnittslønna for norske arbeidstakere ligger.

– Tøff overgang

En av de 16 sier at overgangen har vært tøff. Sonja Mandt var stortingsrepresentant for Ap fra 2005-2017, men ble vraket ved valget i høst.

Sonja Mandt savner Stortinget og ville gjerne ha fortsatt som politiker. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Så var det ut å søke jobb, noe som ikke er så enkelt for kvinner på min alder, sier 57 år gamle Mandt.

Hun er utdannet sykepleier, men tror at hundre prosent sykepleierjobb kan bli for tungt.

– Mye god kompetanse

Hodejeger Gro Møllerstad sier at det er mye god kompetanse de tidligere politikerne fra Stortinget har med seg.

– De kan lede organisasjoner, kompetansen kan være gull verdt for næringslivet. Politikere har ofte svært godt nettverk.

De har lært seg å sette seg raskt inn i kompliserte saker, sier Møllerstad.

Lønn under utdanning

Heikki Holmås fra SV er en annen avgått politiker som nå fullfører utdanningen sin på Handelshøyskolen. Samtidig tar han en master på BI. Han er en av tre som har fått innvilget sju måneders etterlønn.

– Hovedregelen er at en som er i NAV-systemet ikke kan motta dagpenger under utdanning, sier NAVs kontorsjef Eigil Gunnar Johansen.

Sikkerhetsnett

Overgangen fra Stortinget til arbeidsliv kan by på utfordringer. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Stortingsrepresentanter som ikke blir gjenvalgt – eller ikke stiller til valg – kan søke om tre måneder med full lønn fra oktober ut året. Årslønn for en stortingsrepresentant er 928 602 kroner. De som fortsatt står uten jobb,kan søke om etterlønn i inntil et år, med 66 prosent av ordinær lønn.