Rødt om Støre:– Farlig høyt spill han driver med

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har akkurat landa på flyplassen i Bodø, der valgkampens siste partilederdebatt finner sted i kveld.

Torsdag presenterte NRK sin siste supermåling, med 11.500 spurte. Der manglet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV kun ett mandat på flertall. Ifølge målinga er de dermed avhengige av Rødt eller MDG for å få flertall.

Meningsmåling september 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med august 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 4,9 % (endring: 0,0 0,0 4,9 % SV SV: 8,9 % (endring: +2,0 +2,0 8,9 % AP AP: 24,7 % (endring: −0,8 −0,8 24,7 % SP SP: 11,9 % (endring: −4,3 −4,3 11,9 % MDG MDG: 4,9 % (endring: +0,6 +0,6 4,9 % KRF KRF: 4,2 % (endring: +1,1 +1,1 4,2 % V V: 4,9 % (endring: +1,6 +1,6 4,9 % H H: 20,4 % (endring: −0,7 −0,7 20,4 % FRP FRP: 12,0 % (endring: +1,1 +1,1 12,0 % Andre partier: 3,1 % Utført av Norstat 31. august.–8. september ― 11 556 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

I det siste har Arbeiderparti-lederen gått aktivt ut og advart mot å stemme taktisk på Rødt og MDG for å dra regjeringa mer mot venstre. Han mener en rødgrønn regjering trenger et sterkt Ap.

– Spiller et høyt spill

Rødt, MDG, KrF og Venstre ligger alle over litt sperregrensa på NRKs siste supermåling. Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer på at Støre «gambler med flertallet», som han kaller det. Han advarer Støre mot å ta seieren på forskudd.

– Vi ser nå at KrF og Venstre plutselig er over sperregrensa begge to. MDG og Rødt kan plutselig falle under sperregrensa, og da skal det ikke så mye til før Støres flertall ryker. Så det er jo et farlig høyt spill han driver med her, sier Moxnes til NRK.

Han mener Støre heller burde brukt energien sin på å advare mot høyresida enn å be folk om å ikke stemme på MDG og Rødt.

– Han burde snakke fram sin egen politikk, og skulle han advare mot noe, så burde det være de borgerliges skattekutt og privatiseringspartiene. Ikke mot Rødt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre på vei inn til TV2s partilederdebatt. I kveld stiller han i sin siste partilederdebatt før valget, i Bodø. Foto: Eivind Molde / NRK

Støre på sin side holder fast på at et sterkt Arbeiderparti er viktig.

– Jeg vil understreke at de som ønsker et skifte og en Arbeiderparti-ledet regjering bør stemme Arbeiderpartiet. Ikke tenke at «et sterkt Ap blir det uansett, så da er det like greit å stemme taktisk på andre partier», sier Støre til NRK.

Forventer andre toner

MDG-leder Une Bastholm forventer at Støre i kveldens avsluttende partilederdebatt viser seg fra en annen side enn han har gjort de siste dagene, med utspill mot MDG og Rødt.

– Han er litt «out of character». Det er ikke spesielt statsministeraktig å sette merkelapper og karakteristikker på andre partier, særlig ikke partier som peker på ham som statsminister. Jeg håper på en annen tone etter valget, sier Bastholm.

MDG-leder Une Bastholm tror Støres advarsler mot å stemme på Rødt og MDG kan slå tilbake på ham selv. Foto: Eivind Molde / NRK

Hun forbereder seg til valgkampens siste partilederdebatt hjemme hos faren sin i Bodø, der hun selv bodde i ungdomstida.

– Bodø er min andre hjemby, ved siden av Trondheim. Det var her jeg ble politisk aktiv første gang, og det var i AUF faktisk, sier Bastholm.

– Setter merkelapper

Hun er enig med Moxnes i at Støre driver et farlig spill.

– Det er et freidig forsøk på å skremme klimavelgere til å stemme på seg selv, men jeg tror velgerne gjennomskuer det. Hvis ikke, kan dette slå tilbake mot Arbeiderpartiet og Støre selv. I verste fall kan disse utfallene sende Rødt og MDG under sperregrensa, og da kan Erna Solberg komme til å fortsette som statsminister, sier hun til NRK.

– Men er ikke dere skyldige i det samme som dere anklager Støre for da, når dere til stadighet angriper ham og Arbeiderpartiet for klimapolitikken?

– Det vi utfordrer Arbeiderpartiet på, er politikken deres. Det er noe annet. Støre setter merkelapper på oss og anklager MDG for å være et ensaksparti. Vil sette klimaet først, men et nytt regjeringsprosjekt vil selvsagt handle om mer enn klima.

Rødt etterlyser en utstrakt hånd

Bjørnar Moxnes har ett klart ønske for debatten i kveld:

– Hvis Støre mener alvor med at vi trenger et politisk skifte, ikke bare et statsråds- eller regjeringsskifte så bør Støre i kveld invitere til et bredt samarbeid. Vi har sagt siden januar at vi ønsker et samarbeid med en ny regjering, en avtale for å få gjort noe med økende forskjeller, få ned utslippene og ikke minst profittfri velferd. Jeg håper han tar imot den invitasjonen med en utstrakt hånd i debatten i kveld.

Jonas Gahr Støre svarer Moxnes slik:

– Hvis høyresiden med Solberg og Listhaug mister flertallet, og Ap blir størst som det ligger an til, vil jeg snakke godt med alle partier på vår side, inkludert Rødt og MDG. Men vi har sagt at det ikke er aktuelt å sitte i regjering med dem, fordi den politiske avstanden er for stor.

Nekter å snakke om Rødt og MDG

En rundspørring NRK har foretatt blant Arbeiderpartiets fylkesledere, avslører liten vilje til å tenke høyt rundt hva som vil skje hvis Støres drømmeregjering ikke skulle få flertall.

– Arbeiderpartiet går til valg på å få flertall for en ny regjering sammen med Sp og SV. Nå mobiliserer vi for å få folk ut for å stemme Arbeiderpartiet, og målingene viser at hver stemme teller, sier Oslo Aps Frode Jacobsen.

– Vi skal stå på til siste slutt for en regjering med Ap, Sp og SV, sier Kristina Hansen i Finnmark Ap.

– Men hva hvis dere må samarbeide med ett parti til i Stortinget?

– Det er et hypotetisk spørsmål.

– Håper å greie seg uten Rødt og MDG

Helsepolitisk talskvinne og fylkesleder i Trøndelag, Ingvild Kjerkol, svarer «vi håper å greie oss uten» på spørsmål om hvem hun vil samarbeide med av MDG og Rødt.

– Alle målinger viser først og fremst et klart regjeringsskifte, og vår eneste plan er en Ap-ledet regjering med SV og Sp, sier Bergen Aps Marte Mjøs Persen.

Aps Ingvild Kjerkol vil ikke forholde seg til et eventuelt samarbeid med Rødt eller MDG.

Stein Erik Lauvås i Østfold Ap understreker at MDG og Rødt selv må bestemme seg for hvilken side de støtter.

– Det er etter mitt syn ikke aktuelt å inngå noe regjeringssamarbeid med verken MDG eller Rødt, de politiske avstandene er for store. Så får jo Rødt og MDG selv bestemme om de vil støtte Sylvi Listhaug og Erna Solberg eller Ap og Jonas som statsminister.

– Vi har tro på en regjering med SV og Sp og går til valg på det. Det er vår plan, og det er fortsatt høyst realistisk, sier Cecilie Knibe Kroglund i Agder Ap.

