Da Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum gjestet NRKs Politisk valgkvarter i morges, gjorde han det helt klart at han, i likhet med Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, utelukker et regjeringssamarbeid med Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) etter valget.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har ikke flertall alene verken på snittet av de nasjonale målingene, ifølge Poll of polls, eller på meningsmålingene som er gjennomført for NRK.

Tvert imot: Dersom NRKs måling i forrige uke hadde vært valgresultatet, hadde Arbeiderpartiet måttet søke støtte fra MDG for å komme i regjering.

Holder døra åpen for Erna Solberg

Den kalde skulderen til både Støre og Vedum får derfor MDG til å reagere.

– Det er velgerne som bestemmer innflytelsen vår, ikke Trygve Slagsvold Vedum. Dersom De Grønne havner i en vippeposisjon, vil vi bruke den makten til å sørge for tidenes mest klima- og miljøvennlige regjering, enten det blir med Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg som statsminister, sier Une Bastholm, talsperson i MDG.

– Det eneste vi utelukker, er å støtte en regjering med Frp. Ellers snakker vi med alle partier og kommer til å støtte den statsministeren som gir mest på miljø og klima, sier hun til NRK.

Bastholm påpeker at MDG og Sp er sterkt uenige på flere områder.

– Vi setter oss gjerne ned og forhandler med Ap og Sp, men vi står langt unna hverandre i klimapolitikken. Sp og MDG er også grunnleggende forskjellige blant annet når det gjelder skogvern, levedyktige bestander av rovdyr i Norge, og at bygdene må være med i det grønne skiftet.

STØTTE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes (t.v.) og MDG-talsperson Une Bastholm sto ved siden av Sv-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal tidligere denne måneden. Nå er spørsmålet hvor samlet de står etter valget. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Ap og Sp kan bli avhengige av stemmene våre

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er uklokt av Vedum å slå døra igjen.

– Vi skal ikke inn i en regjering med Ap og Sp før vi er mye større og sterkere. Men jeg håper Sp velger en litt mer konstruktiv holdning til Rødt, for de kan fort bli avhengige av våre stemmer for å få et statsbudsjett gjennom, sier Moxnes.

Selv om han ikke har noen ønsker om å sitte i regjering med Ap og Sp nå, holder han døra åpen for en samarbeidsavtale.

– Men det fordrer at vi får noe igjen i saker som er viktige for våre velgere, som å bekjempe økende forskjeller, sosial dumping og velferdsprofitører, sier Moxnes.

– Det første vi vil gjøre etter valget, er å felle den sittende regjeringen, men deretter gir vi ingen blankofullmakt til Ap og Sp i fire år. Kommer de oss ikke i møte, kan de ikke regne Rødt som garantist for noe som helst i Stortinget.