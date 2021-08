– Det vi trenger er en ny skattepolitikk, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Fredag la han og nestleder Marie Sneve Martinussen fram Rødt sitt skatteopplegg for neste stortingsperiode. Dette innebærer en kraftig økning av skattene.

Innen 2025 vil Rødt øke skattene med tatalt 47,9 milliarder kroner.

Rødt mener at man bør øke selskapsskatten gradvis gjennom stortingsperioden, med ett prosentpoeng i året til 26 prosent på slutten av perioden.

Gratis tannhelse

Hensikten med skatteøkningen er å sikre finansiering for gratis tannhelseordning til hele befolkningen. Rødts beregninger viser at økningen vil gi staten ekstra inntekter på 14,8 milliarder kroner.

Partiets plan er også å senke inntektsskatten for inntekter under 600.000 kroner, som er litt over en norsk medianlønn for heltidsarbeidende.

De som ligger over dette nivået, vil få en liten skatteøkning, og de med inntekt over 2 millioner eller formue over 10 millioner kroner vil få en stor økning. I tillegg kommer en økning i formuesskatten, samt en rekke mindre endringer.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen la fram partiets skatteopplegg på Hotel Bristol i Oslo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Den nye skattepolitikken skal skjerme vanlige folks inntekter og kutte i flate, usosiale utgifter, ifølge Moxnes. Han vil også øke skattene for høye inntekter, aksjeutbytte, høye arveformuer og selskapsoverskudd.

– Dette trengs hvis er nytt politisk flertall skal få ned forskjellene, sier Rødt-lederen.

Vil fjerne rabatten på formuesskatt

Moxnes kritiserte at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2016 inngikk et forlik med høyresiden om skattepolitikken. Der ble de blant annet enige om å redusere selskapsskatten med til 23 prosent.

Moxnes sier dette har økt forskjellene, og han mener Norge trenger en ny politisk kurs.

– Etter årevis med massive skattekutt for de rike, med økende forskjeller og en koronaregning som må betales, så er det på tide at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier opp skatteforliket med de borgerlige, sier han.

– Det er et klart krav fra Rødt til en ny regjering og et nytt flertall, sier Moxnes.

– Du har sagt tidligere at Rødt ikke skal inn i regjering. Holder dere fast ved det fremdeles?

– Ja, det vi ønsker er å få et retningsskrifte i landet vårt, og det tror jeg best vi får til ved et samarbeid fra Stortinget med en avtale med en ny regjering som binder dem opp til å få ned forskjellene, få en profittfri velferd, og ikke minst få en rettferdig og kraftfull miljøpolitikk, sier Moxnes til NRK.

Moxnes vil også fjerne rabatten på formuesskatt.

– Den går først og fremst til aksjeeierne, og kalles arbeidene kapital som om det var aksjer, og ikke arbeiderne, som jobba. En aksjerabatt som faktisk Arbeiderpartiet har funnet på, og som de varslet denne uka at de vil øke, om de vinner valt om fem uker.

– Witzøe og andre milliardærer får alt de peker på, mens vanlige folk må vente. Det har aldri vært flere norske milliardærer, og det har aldri vært flere barn som lever i fattigdom, men likevel bare milliardærene vi hører om, sier Moxnes.

Kritiserer krisestøtten

Moxnes kom også med kritikk av at mye av samfunnets krisestøtte etter koronapandemien, har kommet i private lommer.

– Av de som fikk støtte i fjor, så var det over 71 prosent av som fikk av felles krisestøtte, som gikk med overskudd, sier Moxnes og fortsetter:

– Så vet vi at Louis Vuitton Norge skal ha 40 millioner kroner i overskudd fra kriseåret 2020. Det går i utbytte til eierne i Frankrike. De fikk penger av fellesskapet i fjor, sier Moxnes og minner om at Rødt stod alene i Stortinget om å stemme mot kriteriene da støtteordningen ble innført.

Moxnes sier at nå har heldigvis flere våknet.

– Toget er ikke gått. Vi er ikke nødt til å la de som har beriket seg på kriseåret, rykke fremover. Vi må ha en rettferdig gjenåpning, gjennom å øke skatene og styrke fordelene for folk flest, sier Moxnes.