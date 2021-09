Rødt kan bli første «nye» parti til å krysse sperregrensa

Ved forrige stortingsvalg fikk Rødt 2,4 prosent. Nå ligger partiet an til å klare «den magiske sperregrensen» på 4 prosent.

Det har ingen «nye» partier greid siden den ble innført i 1989.

– Det har vært umulig. Frem til nå. Hvis dette går hele veien, kan Rødt være første parti som bryter sperregrensen. Et historisk gjennombrudd for Rødt og for Norge, sa Bjørnar Moxnes, leder i partiet, da han entret talerstolen.

Han la til:

– Uansett hvordan natta ender, så kan vi slå fast at dette er et historisk valg.

Ved forrige stortingsvalg i 2017 fikk partiet 2,4 prosent.

JUBEL: Det ble jubling da prognosen på tallene kom kl. 21.00 Foto: Aida Khorami / NRK

– Det første kravet er å be Støre om en samarbeidsavtale for å trekke Norge inn i riktig retning, sier Rødt-lederen til NRK og fortsetter:

– Vi har handlekraft og er utålmodige. Hvis Støre og Vedum mener alvor om et skifte, så er døren vår på vidt gap.

Lover mer radikal politikk

Mímir Kristjánsson fra Rogaland ser ut til å være med å representere oljefylket på Stortinget. Det har aldri skjedd før.

Han mener et sterkere parti til venstre for Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti vil åpne for et skifte i politikken.

– Det betyr at vi har mulighet til å legge mye mer trykk på radikal politikk enn vi har hatt, sier Kristjánsson.

Men Rødt-politikeren er ikke ennå sikret setet på Stortinget – ting kan enda endre seg i dagene som kommer.

– Men skal jeg være helt ærlig med deg, så driter jeg litt i det, for kommer Rødt over sperregrensa har vi endra norsk historie, og det er mer verd enn fire år på Stortinget altså.

Slik reagerte Mímir Kristjánsson (R) på prognosen som kom klokka 21.

– Ønsker en aktiv statlig styring

– Dette tyder at folk er sterkt imot vindkraftverk og rasering av naturen, og at de ønsker en aktiv statlig styring av kraftindustrien, sier Jeanette Syversen, som er gruppeleder for Rødt i Vestland.

I Sogn og Fjordane har listetopp Geir Oldeide vippet mellom å være inne og ute av Stortinget:

– Jeg tror vindkraft og industripolitikk er stikkord til framgangen, sier han.

Han legger til:

– Vi har vært veldig klare på at vi treng krafta her i landet.

– Dette er venstresidas valg

– Det blir jo ei ny regjering, det er jeg helt sikker på. Men jeg håper Rødt blir sterkere, og at de borgerlige sentrumspartiene blir svakere, sier Sofie Marhaug, som er listepop for Rødt i Hordaland.

Hun legger til:

– Jeg vil ikke at Arbeiderpartiet skal kjøre slalåm på Stortinget og søke samarbeid med KrF og Venstre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har gjentatte ganger under valgkampen uttalt at de politiske forskjellene er for store til å innlede et regjeringssamarbeid med Rødt.

En invitt Rødt har kvittert med at de uansett ikke er interessert i.

Fra talerstolen åpnet likevel Moxnes døra for en annen type samarbeid:

– Dette er venstresidas valg. Støre og Vedum, vi er klare for samarbeid, Rødt vil forandre Norge, så kom til oss, så skal vi lage vei i vellinga. Nå skal vi sammen skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge

