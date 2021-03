Rødt har tidligere sagt nei til vindkraft på land, og besluttet lørdag også å si nei til vindkraft til havs.

Partiet har dessuten gått bort fra målet om å fase ut oljen innen 2030. Kampen har stått om hvorvidt sluttdatoen skal være i 2040, eller innen et ubestemt tidspunkt.

– Jeg er skuffet fordi jeg ønsket at vi skulle sette en dato for når omstillingen fra fossil til fornybar skal være ferdig. Men nå legger vi debatten bak oss, og forholder oss til de vedtakene som landsmøtet har gjort. Og jeg tror vi skal klare å være tydelig på miljøpolitikken, sier regionssekretær Mailiss Solheim-Åkerblom i Rødt Vestlandet til NRK.

Hun er en av de rundt 50 Rødt-medlemmene som tok dissens til forslaget om å fjerne sluttdatoen for norsk oljeproduksjon.

Frykter tap av miljøvelgere

Lørdag bestemte partiet seg også til å si nei til all vindkraft til havs. Fra før har partiet sagt nei til vindkraft på land.

Solheim-Åkerblom tok også dissens på forslaget om vindkraft til havs, noe hun mener Rødt burde være åpne for.

– Jeg tror vi potensielt kan tape miljøvelgere, men vi må være knalltydelige på det vi har vedtatt, så det ikke går an å diskreditere oss som miljøparti, sier hun.

Mailiss Solheim-Åkerblom. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Før avstemningen sa gruppeleder i Rødt Stavanger, Mimir Kristjansson, at sluttdato er feil ende å begynne i. Han var en av flertallet, som stemte for å fjerne sluttdatoen.

– Jeg synes ikke det gir mening å forlate 80 prosent tomme felt på en bestemt dato. Jeg synes heller vi skal avvikle feltene når de tømmes, og avvikle dette gradvis. Det er dramatisk nok som det er. En sånn dato maskerer egentlig at vi ikke er i gang med dette i det hele tatt. Vi kan gjerne diskutere sluttdatoen, men det er startdatoen som betyr noe.

– Når bør startdatoen være?

– Den burde vært i går, for å si det sånn, sier Kristjansson til NRK.

Rødts landsmøte ble sparket i gang torsdag formiddag.

Fredag vedtok partiet blant annet at arbeidsinnvandrere fra EØS-området må ha tariffavtale med norsk arbeidsgiver for å få oppholdstillatelse. Også dette forslaget var det uenighet om innad i partiet.

Mimir Kristjansson i Rødt. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

15.000 færre kvoteflyktninger

I partiets program for forrige stortingsperiode, forpliktet de seg til å ta imot minst 20.000 kvoteflyktninger hvert år.

Nå har Rødt ombestemt seg. I neste stortingsperiode vil de hente så mange som FN ber Norge om å hente – rundt 5000.

– Vi mener at det riktige standpunktet er at vi skal ta inn alle de som FN ber oss om å ta imot. Hvis det skjer noe ekstraordinært, skal vi ta imot flere enn det FN ber oss om. Det skal være en sammenheng mellom det vi kan ta imot, og det vi tar imot, sier partileder Bjørnar Moxnes til NRK.

Han sier Norge tar imot for få kvoteflyktninger i dag, men at det kan bli mye for kommunene å få 20.000 mennesker fordelt mellom seg hvert år.

– Vi vil ha en sammenheng mellom mottaksapparatet og det antallet vi går inn for. Vi vet at vi kan ta inn flere enn det regjeringen har lagt i grunn, når vi ser på hva kommunene har meldt inn av kapasitet. Men å ta inn over 100.000 over fem år pluss familiegjenforening, kan bli litt vanskelig for kommunene, sier Moxnes.