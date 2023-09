Rødt ber Huitfeldt vurdere permisjon

– Det er vanskelig for en statsråd å bli sittende dersom hun er under etterforskning. Da mener jeg hun bør vurdere å ta ut permisjon og la Økokrim gjøre jobben sin i fred, sier Aydar til NRK.

Hun er Rødts representant i den viktige kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som blant annet har til oppgave å føre tilsyn med regjeringen. På spørsmål om hvordan hun ser for seg at en utenriksminister kan ta permisjon fra jobben, svarer hun som følger:

– Det har jo skjedd før. Tor Mikkel Wara tok jo permisjon da han var justisminister. Det kan jo hende at det er en løsning nå også, selv om det også kan hende at statsministeren mener hun må gå. Det er en vurdering de må ta, sier Aydar.

FORTSETTER: Arbeidet med Huitfeldt-saken og andre habilitetsspørsmål fortsetter i kontrollkomiteen uavhengig av hva Økokrim gjør, sier Rødts Seher Aydar. Foto: Olav Juven

Det var i mars 2019 at daværende justisminister Wara ble innvilget permisjon av Kongen i statsråd, som et resultat av at PST hadde tatt ut siktelse mot samboeren hans, Laila Bertheussen.

Huitfeldt (Ap) innrømmet nylig å ha brutt habilitetsreglene ved å ikke gjøre seg kjent med ektemannens aksjehandel og dermed ikke kunne vurdere sin egen habilitet.

– Vil ikke spekulere

Økokrim har varslet at en avgjørelse i Huitfeldt-saken vil bli tatt i dag eller i morgen.

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter onsdagens partilederdebatt på TV 2 ble spurt om utenriksministeren kunne bli sittende dersom det blir igangsatt etterforskning, svarte han som følger:

– Jeg synes det er galt å kommentere eller spekulere i at de nå gjør den vurderingen. Det er ikke kjent hva de kommer til, så får jeg ta stilling til det de kommer til.

Han fastholdt samtidig overfor NRK at han fremdeles har tillit til utenriksministeren. Høyre-leder Erna Solberg, som var regjeringssjef da Wara ble innvilget to ukers permisjon, slo fast at det vil bli vanskelig for Huitfeldt å fortsette dersom en eventuell etterforskning skulle ende med en siktelse.

– Det er vanskelig å ha en statsråd som er siktet i en sak som potensielt kan ha ganske stor strafferamme, sa Solberg til NRK.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt hadde onsdag følgende knappe kommentar til mulighetene for at Økokrim innleder etterforskning:

– Jeg ønsker full åpenhet.

Les også: Huitfeldt: – Fikk aldri råd om at mannen min burde selge

Krever redegjørelse

Seher Aydar i Rødt understreker at arbeidet med habilitetssakene i kontrollkomiteen fortsetter ufortrødent, uavhengig av hva konklusjonen fra Økokrim blir.

Det samme framholder saksordfører Grunde Almeland fra Venstre.

– Vi fortsetter med full styrke uavhengig av det vi venter på fra Økokrim. Vi trenger en full redegjørelse fra Anniken Huitfeldt om hennes habilitetsbrudd, sier Almeland.

REDEGJØRELSE: Kontrollkomiteen vil ha en redegjørelse fra Huitfeldt, sier saksordfører Grunde Almeland. Foto: Terje Pedersen / NTB

I første omgang blir det snakk om en skriftlig redegjørelse, men Venstre-representanten mener det er naturlig at Huitfeldt også kalles inn til høring senere i høst. Han legger til at det også vil være naturlig å stille spørsmål ved hva Statsministerens kontor til enhver tid visste.

Almeland viser til at de tre andre statsrådene i Støres regjering som har innrømmet brudd på habilitetsreglene, allerede har sendt slike redegjørelser til Stortinget. Det dreier seg om Tonje Brenna (Ap), Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp). De to siste har som kjent gått av.

Hvordan spørsmålene til Huitfeldt blir formulert, vil komiteen samlet ta stilling til på sitt første møte, torsdag etter valget.

Les også: Økokrim ville ikke etterforske Huitfeldt: – Uheldig inntrykk

To har konkludert

Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne har allerede konkludert med at de ikke har tillit til Anniken Huitfeldt og at hun derfor bør gå av som utenriksminister.

Regjeringens budsjettpartner SV har sagt at det er for tidlig å slå fast dette, før behandlingen i komiteen er over. Men SV har heller ikke fredet Huitfeldt, slik de langt på vei har gjort i saken knyttet til kunnskapsminister Tonje Brenna.

– For Venstres del skal vi først gjøre jobben, så trekke konklusjonene, sier Almeland.

– Men kan dere ha tillit til en utenriksminister som er under etterforskning, dersom dette blir utfallet av Økokrims vurderinger?

– Hvis man begynner å etterforske en sittende statsråd, så vil jo det rokke ved tilliten. Men jeg skal ikke forhåndskonkludere. For kontrollkomiteen så handler denne saken om habilitetsbruddene som Huitfeldt har innrømmet, sier Almeland, som tilføyer at kontrollsaker på Stortinget i ytterste konsekvens kan ende med mistillit.