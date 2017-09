Rødgrønn-splittelse: Sakene som kan skape bråk for Jonas

Når Jonas Gahr Støre går inn i Stortingets vandrehall rundt midnatt 11. september, vil Ap-lederen ha en god indikasjon på hvorvidt norske velgere ønsker et regjeringsskifte.

Han skal da gjøre seg klar til en direktesendt partilederrunde, hvor han trolig vil gi signaler om veien videre.

Til tross for Aps dramatiske fall på meningsmålingene de siste ukene, har den rødgrønne blokka likevel klart å beholde flertallet på flere målinger. Men selv om også valgresultatet skulle gi flertall for et regjeringsskifte, er Støres jobb langt ifra ferdig.

Etter partilederrunden i vandrehallen vil Ap-lederen måtte begi seg ut på krevende forhandlinger, som ifølge noen meningsmålinger vil måtte inkludere både Sp, SV, MDG og Rødt – i en eller annen form – dersom Støre skal sikre flertallet.

Krevende saker

NRK har snakket med kilder i de fem partiene om hvilke saker som skiller dem, og som det er ventet at vil skape debatt. Disse samtalene, kombinert med offentlige utspill fra partiene og diverse landsmøtevedtak, kan oppsummeres i følgende liste:

Sakene som splitter JA NEI Åpning av nye oljefelter Ap, Sp SV, MDG, Rødt Skatteforliket Ap, Sp SV, MDG, Rødt Asylforliket Ap, Sp SV, MDG, Rødt Forbud mot profittfri velferd SV, Rødt Ap, MDG (Sp har ikke behandlet) Kraftig opptrapping av barnetrygd SV, Rødt Ap (MDG og Sp ønsker noe økning)

Dette er ikke en uttømmende liste. Også saker som forsvar – og da spesielt Heimevernet og Andøya – utbygging av nye motorveier, lærernorm, politireform og ulike verdispørsmål vil være gjenstand for hard debatt. I tillegg ligger det også ideologiske uenigheter i spørsmålet om Nato og EØS.

Både Ap og Sp har gjort det klart at de hverken vil gå i regjering eller ha en samarbeidsavtale med MDG og Rødt, men sakene vil fortsatt kunne skape problemer.

– Disse fem sakene vil skape temperatur rundt forhandlingsbordet, og illustrerer godt de realpolitiske skillelinjene Støre må håndtere, sier NRK-kommentator Magnus Takvam.

MANGE HENSYN: Med både MDG, SV, Sp og Rødt, blir det mange politiske hensyn å ta for Jonas Gahr Støre. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Åpner for gjennomslag

Takvam påpeker at dette vil bli sentrale tema nesten uavhengig av hva slags konstellasjon som skulle bli aktuell på den rødgrønne siden.

– Bak noen av sakene ligger det tunge stortingsflertall til grunn, som for eksempel på olje, skatt og asyl. Her er det reelle konflikter mellom blant andre SV, MDG og Ap, men det vil være vanskelig å flytte Ap. Andre saker, som for eksempel barnetrygd, vil handle om kroner og øre, men også det vil bli vanskelig, sier Takvam, og legger til:

– Ikke først og fremst fordi kravet er politisk umulig, men fordi de økonomiske rammene framover vil bli trange.

Kommentatoren tror både MDG og SV kan få gjennomslag på en del enkeltsaker der Ap i utgangspunktet er enig i retningen.

– Blir konfliktnivået for høyt, kan en AP-ledet mindretallsregjering i senere budsjettrunder søke flertall med sentrum, påpeker han.

SV langet ut mot Ap

Skatteforliket og asylforliket ble vedtatt på Stortinget i forrige regjeringsperiode, og illustrerer skillelinjene mellom partiene når det gjelder disse to saksområdene.

SV var tydelig skuffet over at Ap gikk med på skatteforliket i mai 2016, som blant annet førte til et reelt kutt i formuesskatten.

– Heretter blir det umulig for Ap å kritisere regjeringen for reduksjoner i formuesskatten. Avtalen innebærer et faktisk skattekutt, en gavepakke til landets rikeste, sa SVs Snorre Valen til NTB.

Også asylforliket høsten 2015 skapte bråk. SV valgte å stå utenfor, blant annet fordi de fryktet at det ville «ødelegge for integreringen».

Da SV-leder Audun Lysbakken i januar 2016 annonserte at SV ikke kom til å gå til valg på en rødgrønn regjering, trakk han blant annet fram Aps asylpolitikk som argument.

– Det eneste som har vært konsekvent fra Arbeiderpartiet de siste ukene, er at de mener at alt regjeringen gjør er feil, men at de likevel støtter alt i Stortinget, sa Lysbakken.

– Vi kjører tøft

11. september vil Lysbakken stå klar med en håndfull hovedkrav til Støre.

– Vår posisjon er enkel. Vi har fem hovedkrav som vil avgjøre hva slags avtale vi skriver under på eller ikke, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK i dag.

UENIGE: Jonas Gahr Støre (Ap) og Audun Lysbakken (SV) har nok å diskutere dersom de skal forhandle etter valget. Bildet er fra valgkampen i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Tre av de fem punktene står på lista over, nemlig oljeutvinning, profittfri velferd og barnetrygd. I tillegg kommer lærernorm på skolenivå og atomvåpen.

– Alternativet er at vi må samarbeide fra sak til sak på Stortinget. Men vi har lagt en strategi som handler om å få mest mulig gjennomslag.

Partilederen understreker at en stemme på SV uansett vil være en stemme på regjeringsskifte. Men han er ærlig på at eventuelle forhandlinger vil bli tøffe, deriblant oljesaken.

– Det ville vært dumt å stille hovedkrav som er enkle å få gjennom. Vi kjører tøft på disse sakene fordi det er saker vi ikke ville fått gjennomslag for uten videre, og som vi må sette makt bak, sier Lysbakken.

– Uaktuelt med oljeultimatum

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, legger heller ikke skjul på at forhandlingene blir tøffe.

– Det er naturlig nok saker her hvor vi har ulikt primærstandpunkt. Det stilles blant annet et oljeultimatum som er uaktuelt for oss å gå inn i, sier Stenseng, som utover dette ikke ønsker å gå inn i enkeltsaker.

– Det viktigste er at dette er partier som alle ønsker en ny retning for landet, og vårt utgangspunkt er at vi har klart å bli enige i vanskelige saker tidligere, sier Stenseng.

Hun understreker at Aps viktigste fokus nå er å skape størst mulig oppslutning for partiet, for å sikre størst mulig gjennomslag.

– Vi er godt forberedt på å få til et trygt og styringsdyktig flertall på valgnatta, så får vi komme tilbake til enkeltsaker, sier Stenseng.