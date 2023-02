Sander Sørsveen Trelvik og Simon Johnsen har reist til Ukraina som frivillige for å hjelpe til med evakuering av skadde flere ganger det siste året.

De ble skadd da de hjalp sivile i den krigsherja byen Bakhmut på torsdag.

Norske hjelpeorganisasjoner reagerer sterkt på angrepet, sier programsjef i Norges Røde Kors, Håkon Jacob Røthing.

Helsepersonell hardt rammet i Ukraina

– Det er strengt forbudt innenfor internasjonal humanitærrett å angripe medisinsk personale som jobber utelukkende som det. De har en spesiell beskyttelse i folkeretten som gjør at de skal kunne utføre sine oppdrag, uten å måtte bli angrepet for det, sier Røthing.

Men likevel er det nok av eksempler på at helsearbeidere, sykehus og ambulanser har blitt rammet av krigshandlinger det siste året i Ukraina. Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO så var det i fjor rundt 800 tilfeller der medisinsk infrastruktur eller personale ble rammet av militær virksomhet i Ukraina, ifølge Røthing.

Programsjef i Norges Røde Kors, Håkon Jacob Røthing. Foto: MØRTVEDT, Mari Aftret/Røde Kors

. Røde Kors sitt kontor i Kherson ble rammet av angrep senest i forringer uke, forteller Røthing.

Var det et bevisst angrep?

Så er spørsmålet om angrepet på de norske frivillige var et bevisst angrep, fordi de var frivillige som hjalp med å evakuere. Den ene av de skadde, Simon Johnsen, har hevdet dette var et bevisst russisk angrep på hjelpearbeidere.

Det ønsker ikke Norges Røde Kors å spekulere i.

– Det er i så fall noe som vil ble etterforsket eller undersøkt på individuell basis. Røde Kors etterforsker ikke krigsforbrytelser eller bidrar i slike prosesser, verken i Ukraina eller andre steder. Det er det andre aktører som gjør. For å sikre tilgang på begge sider av en konfliktlinje, er det avgjørende at begge parter opplever oss som nøytrale, sier Røthing.

Sander Sørsveen Trelvik og Simon Johnsen har ikke formell utdanning som ambulansesjåfører. Men ifølge kollega og sykepleier Sheena Smith Simensen som har jobbet sammen med de to i Ukraina, er de erfarne og svært dyktige i jobben de gjør.

– V iktig at de som hjelper andre i Ukraina er godt kvalifiserte

Norges Røde Kors ønsker ikke å uttale seg om disse to skadde konkret, og deres kvalifikasjoner som de ikke kjenner.

– Det vi kan si på generelt grunnlag, er at det er viktig at de som hjelper andre i Ukraina er godt kvalifiserte, og at de har riktig faglig bakgrunn for det de gjør, sier Røthing.

Utenriksdepartementet opplyser til NRK lørdag at de har vært i kontakt med organisasjonen de to mennene er tilknyttet. De ønsker ikke å gå nærmere inn i detaljer.

Det er uklart hvor mange nordmenn som faktisk jobber som frivillige i Ukraina.

Omkring 50 personer skal ha registrert innreise til Ukraina på reiseregistrering.no, ifølge pressevakt Mathias Rongved.

UD presiserer imidlertid at de ikke vet nøyaktig hvor mange av disse som jobber som frivillige i landet.

– De utgjør ikke et lovlig mål for fienden

Hvilke krav har man som helsepersonell eller hjelpearbeidere i en krig som den i Ukraina? Gro Nystuen er jurist med doktorgrad i folkerett, og er tilknyttet Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Hun sier at hvis de er innrullert i den ukrainske hæren som helsepersonell, det vil si at de er i uniform som er merket med helsepersonell, så er de beskyttet mot angrep, de skal ha immunitet, sier Nystuen.

– De er ikke- stridende, i den forstand at de ikke er lovlige mål. De utgjør ikke et lovlig mål for fienden hvis de er helsepersonell, sier Nystuen.

Gro Nystuen er jurist med doktorgrad i folkerett, og er tilknyttet Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tone Gullaksen / NRK

Ifølge en kollega av de to skadde, den norsk-britiske sykepleieren Sheena Smith Simensen, var de to ikke innrullert i den ukrainske hæren, men de samarbeidet med den.

– De har merker på seg fra det ukrainske forsvaret, en grønn bakgrunn med kors. Det står også «medics» flere steder på den militære uniformen, sier Smith Simensen.

Hun sier også at bilen som er totalskadd var merket med store kors på siden, som forteller at de er hjelpearbeidere, sier Smith Simensen til NRK.

Sheena Smith Simensen, sammen med den skadde Simon Johnsen i Ukraina. Foto: foto: Privat

Gro Nystuen sier at når helsearbeidere rammes i krig kan det være krigsforbrytelser.

– Hvis man er tydelig merket på den måten man skal som helsepersonell, så vil man jo ikke være et lovlig mål. Da er det en krigsforbrytelse hvis man likevel går etter helsearbeidere som mål, på samme måte som et angrep på sivile er en krigsforbrytelse, sier Nystuen.

Slik var de to norske frivillige merket, ifølge kollega Sheena Smith Simensen. Foto: privat

Men også det å ikke ta nok hensyn til helsearbeidere under et angrep kan være en krigsforbrytelse, selv om hensikten ikke er å skade helsearbeidere, sier Nystuen.

–Det ene er det man kaller vilkårlige angrep. At man bruker krigføringsmetoder eller våpen som ikke kan skille mellom sivile og militære, som for eksempel klasevåpen. Det er ikke sånn at man ønsker å ramme sivile og helsearbeidere, men at man slenger utover en masse klaseammunisjon og vet at her er det sivile i området, så vil det være vilkårlig angrep, og da er det en krigsforbrytelse, sier Nystuen.

– I kke helt logisk at Russland angriper helsepersonell

Det er også en regel i folkeretten som heter forsiktighet i angrep. Det vil si at man skal ta forholdsregler for å forsøke å rette angrep sånn at det blir færrest mulig sivile skadde, forklarer Nystuen.

– Det er ikke forbudt at sivile eller helsearbeidere dør i krig, men man skal prøve å minimere det. Hvis man for eksempel bomber et sykehus og ikke har undersøkt på forhånd at det var et sykehus, så kan det tenkes, at det for eksempel vil rammes av denne regelen, sier Nystuen.

Hun sier det er vanskelig å se for seg at Russland som strategi har som mål å ramme helsearbeidere, fordi det igjen kan ramme dem selv.

Russerne vil jo selv være interessert i å kunne ha sitt helsepersonell ved fronten og evakuere sårede i fred. De ønsker heller ikke å bli utsatt for den type angrep. Så for meg, så er det ikke helt logisk at Russland vil drive direkte med angrep på helsepersonell, sier Nystuen.

Hun understreker at hun ikke kjenner godt nok til fakta når det gjelder russiske angrep som rammer helsepersonell.