Røde Kors: - Norge gjør for lite for å hente hjem barn av norske IS-krigere

– Det er en skam at den norske regjeringen ikke har gjort mer for å hente disse barna. Det har gått to måneder uten at noe har skjedd noe. Dette er helt uakseptabelt. Nå må det skje noe, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt Gudmund Apeland.





Generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt Gudmund Apeland. Foto: Olav A. SALTBONES / Røde Kors

Han har nettopp kommet tilbake fra flyktningleiren Al Hol i Syria, der Norges Røde Kors har bygd opp et feltsykehus, og beskriver forholdene i leiren som forferdelige.

– Det er ingen barn som skal leve under slike forhold, særlig ikke foreldreløse barn. Det er tøft fysisk, i tillegg har de ingen omsorgspersoner eller skole, samtidig som de blir trakassert. Dette er helt uakseptabelt, sier Apeland.

Det er i denne leiren at et uspesifisert antall foreldreløse, norske barn sitter internert.

– Norske myndigheter er passive

I Al Hol-leiren i Syria er det fortsatt mange barn som lever under dårlige forhold. Foto: OLAV A. SALTBONES / Røde Kors

Flere norske barn og deres mødre sitter i flyktningleiren der over 200 barn har mistet livet. Ifølge organisasjonen har flere kvinner og barn dødd av sykdommer som kan behandles.

Røde Kors sier det er overraskende at regjeringen ikke har klart å finne en løsning til nå.



– Jeg opplever at norske myndigheter er veldig passive sammenlignet med andre regjeringer. Andre regjeringer er mye mer aktive når det gjelder å hente ut sine egne statsborgere, sier Apeland.



Les: UD mener det er for farlig å hente ut barna til IS-kvinnene: – Et påskudd for ikke å gjøre noe

PST anslår at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria, og minst fem av disse er foreldreløse og befinner seg i al-Hol-leiren. Røde Kors mener det nå haster med å få de norske barna hjem.

– Dette er barn som har opplevd å miste sine foreldre, de har opplevd traumatiske hendelser og blir traumatisert av å bo i leieren. Her må norske myndigheter slutte å trekke beina etter seg, sier Apeland.



Les: Barnebarna opplevde «et helvete» med IS: – Skal få vokse opp i et miljø med kjærlighet

Unicef-kritikk

Feltsykehuset i leiren Al Hol. Bildet er tatt av Røde Kors. Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

Flere organisasjoner har tatt til orde for at regjeringen skal hente hjem norske barn av IS-foreldre.

Lederen for FNs barnefond (Unicef), Henrietta Fore, ba også nylig Norge om å hente hjem barn av norske IS-krigere.

Statsminister Erna Solberg har åpnet opp for å hente hjem både foreldreløse barn og barn i flyktningleirene som har foreldre i live. Men hun har vært tydelig på at hun ikke vil la kvinnene som har valgt å kjempe terrororganisasjonens sak komme til Norge.



Venstre mener alle de norske barna, ikke bare de foreldreløse bør hentes hjem. KrF vil også hente hjem barnas mødre, mens Frp krever DNA-testing av barna og mener at Norge ikke under noen omstendigheter må medvirke til at IS-krigere og deres kvinner kommer hjem.



Les Norsk IS-kvinne i Syria: Vil ikke hjem

Henter barna hjem

Søndag ble klart at kurdiske myndigheter planlegger å løslate 800 syriske kvinner og barn fra al-Hol-leiren i Syria og overlater dem til familiene.

Samtidig som situasjonen er uavklart for norske barn og deres mødre som befinner seg i Syria har en flere land allerede hentet hjem barn av IS-krigere.

Ifølge de tyske TV-stasjonene NDR og WDR, samt avisen Süddeutsche Zeitung, har den tyske regjeringen i lengre tid jobbet med en plan for å hente hjem barn av IS-foreldre fra al-Hol-leiren nord i Syria.



En rekke andre land har hentet hjem barn av IS-krigere fra Syria, blant dem Sverige, Tyrkia, Frankrike, Tadsjikistan, Kasakhstan og Kosovo.

– Tar den tiden det tar

PRIORITET: Statssekretær i UD Audun Halvorsen sier hjemhentingen av barna har høy prioritet i regjeringen. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Statssekretær i Utenriksdepartementet sier Røde Kors' uttalelser får stå for deres egen regning. Han sier hjemhentingen av de norske barna har høyt prioritert.

– Vi jobber aktivt med å finne løsninger for foreldreløse norske barn i Syria. De er i en særskilt sårbar situasjon, fordi de er helt uten omsorgspersoner også i disse leirene, sier Halvorsen til NRK.

Halvorsen sier sikkerhetssituasjonen i og rundt leirene fortsatt er veldig usikker.

– Når regner dere med å kunne hente dem hjem?

– Det skal skje på en ryddig og ordentlig måte, og jeg vil ikke gi noen tidsangivelse på det nå. Det kommer til å ta den tiden det tar, men det jobbes aktivt med saken, sier Halvorsen.

Han avviser at Norge er mer sendrektige enn andre land i prosessen med å hente hjem barna.

– Det store flertallet av europeiske land er i samme situasjon som Norge og har kommet like langt i prosessen. Vi står overfor de samme utfordringene og vi samarbeider også tett med de andre europeiske landene.

Svenske myndigheter har derimot allerede hentet hjem sju av den norsksvenske IS-krigeren Michael Skråmos barn til Sverige.

Barna ble i mai fraktet fra Syria til Irak og videre til Sverige der de nå bor hos sin bestefar Patricio Galvez.

– Hvorfor klarer ikke vi det når svenskene klarer det?

– Hva svenske myndigheter har gjort eller ikke gjort, må nesten de svare på, sier Halvorsen.