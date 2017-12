Robert Mood: – Norske politikere fortjener ikke tilliten de får fra soldater

Etter 40 år i tjeneste gikk Robert Mood av som generalløytnant i fjor. I sin nye bok «Ansvar. Ledelse er ingen popularitetskonkurranse» som kom ut i høst, kommer han med sterk kritikk av norske politikere.

I boka skriver Mood at de mangler de mangler overordnete målsettinger.

De snakker ikke ærlig, verken om forsvarsevnen eller om hvorfor norske soldater sendes i krig, ifølge Mood. I viktige møter sitter de dessuten med nesa i mobiltelefonen og spiller Pokémon.

Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim, beskriver Robert Mood som «generalen for politikerforakt» i en kommentar i DN.



– Hvis du kjenner noen som mener politikere er håpløse folk som bare lyver, og som lengter etter den sterke mann, er denne boken midt i blinken som julegave. For andre bør den være et kaldt grøss nedover ryggen», skriver Alstadheim i sin bokomtale.

«Ekstremt nedlatende»

Mood, Alstadheim og stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) møttes mandag morgen til debatt i Politisk kvarter.

Der uttalte Alstadheim at den pensjonerte generalløytnantens beskrivelser er «ekstremt nedlatende».

I boka skriver Mood at norske ungdomspolitikere som snakker de politiske lederne etter munnen, og som lærer seg å snakke mye uten å lyve, har en stor politisk fremtid.

Mood på sin side mener ungdommen er flinke, men etterlyser et mer konstruktivt opprør.



– Han skriver at han har stor tro på ungdommen, men ungdom som engasjerer seg har han tydeligvis liten tro på, sier Alstadheim.

Føler seg ikke truffet

Mood beskriver det norske forsvaret som et «miniforsvar» med massive utfordringer som må tas tak i.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant i Høyre, sier han ikke føler seg truffet av karakteristikkene Mood kommer med av forsvaret eller den norske forsvarsevnen.

– Jeg må ærlig talt si at jeg har problemer med å kjenne meg igjen i kritikken, for det blir så overfladisk, sier Elvenes, som mener at Moods bok neppe bidrar til en mer nyansert forsvarsdebatt.

Mood sier han er uenig i kritikken som har blitt reist etter at boka kom ut, og mener det kunne vært greit for mange å reflektere over hva det er han skriver.

Han sier at det viktigste norske politikere må lære seg, er å ta ansvar.

– Ansvar er aldri noe du kan delegere. Når man spiller og debatterer for å flytte dette ansvaret rundt, så syns jeg de absolutt skulle ta den utfordringen og leve i ansvaret for våre fremtidige generasjoner og finne svar på de store spørsmålene, sier Mood.