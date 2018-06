Robert Kennedy jr. vil ha ny etterforskning av drapet på faren

Bobby Kennedy var på vei hjem etter å vunnet Demokratenes primærvalg i California 5. juni 1968 da han ble skutt og drept på et restaurantkjøkken i Los Angeles. Gjerningsmannen, palestinsk-jordanske Sirhan Sirhan, tilsto kort tid etterpå og ble dømt til døden, men fikk straffen omgjort til livstid. Han sa Kennedys støtte til Israel var motivet for drapet.

Sirhan er nå 74 år og sitter fengslet i San Diego. I fjor fikk han et uventet besøk. Av sønnen til Bobby Kennedy, 64 år gamle Robert Kennedy jr.

Robert Kennedy jr. (64) møtte nylig mannen som ble dømt for drapet på faren for 50 år siden. Foto: Rich Pedroncelli / AP

– Jeg besøkte ham fordi jeg var nysgjerrig og urolig for det jeg hadde sett i bevismaterialet, sa han til Washington Post forrige uke, da besøket ble kjent.

Teorier om drapet

Robert Kennedy jr. er nemlig usikker på om Sirhan faktisk drepte faren, og ønsker at attentatet skal etterforskes på nytt.

– Kanskje er det feil person som er dømt for drapet på min far, sa Kennedy jr.

Flere opplysninger i obduksjonsrapporten støtter opp om hans teorier. Blant annet skal Bobby Kennedy ha blitt skutt tre ganger, der et av skuddene var i nakken bakfra. Men ifølge vitner sto Sirhan foran Bobby Kennedy da han skjøt.

Det strides også om hvor mange kuler som ble avfyrt. Sirhans våpen hadde åtte kuler, mens flere vitnet hevder det ble avfyrt 13 skudd.

Berømt tale

Jordansk-palestinske Sirhan Sirhan ble dømt for drapet på Robert Kennedy. Han sitter fortsatt fengslet i San Diego. Foto: Handout / Reuters

Kennedy var justisminister i broren John F. Kennedys regjering, og etter at broren ble drept ble han valgt til senator i delstaten New York. Politikken hans var sterkt preget av tiden han levde i. Han hadde en avgjørende rolle i kampen for borgerrettigheter, engasjerte seg for nedrustning og for velferdsordninger. Han var en utålmodig og frittalende politiker som med årene ble en skarp kritiker av Vietnamkrigen.

Den mest kjente talen sin holdt han like etter at borgerrettsforkjemperen Martin Luther King Jr. ble skutt og drept i Memphis i april 1968.

– Det vi trenger i USA er ikke splid, det vi trenger i USA er ikke hat, det vi trenger i USA er ikke vold eller lovløshet, men kjærlighet og visdom, og medfølelse og en følelse av rettferdighet for dem som lider i landet vårt, uansett om de er hvite eller svarte, sa Kennedy i talen.

– Mye av det han kjempet for er veldig aktuelt i dag, som å sette en stopper for hatet i samfunnet, sier datteren Kerry Kennedy, som nylig var på et besøk i Stockholm.

Robert Kennedy lå godt an til å bli Det demokratiske partiets presidentkandidat da han ble skutt og drept i Los Angeles 5. juni 1968. Foto: AP

Ny Kennedy

Kennedy-navnet holdes fortsatt i hevd i den amerikanske politikken.

I januar holdt hans barnebarn, 37 år gamle Joseph «Joe» Kennedy, demokratenes svartale til president Donald Trumps State of the Union-tale.

– Joe står for håp, ungdom og medfølelse. Han inspirerer folk til å engasjere seg og gjøre det beste vi kan av vårt hjemland. Jeg tror mange trekkes til det budskapet, sier Kerry Kennedy om sin nevø.