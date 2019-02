Rita fikk møte multimilliardæren Musk i Oslo

Tesla-grunderen Elon Musk landet i sitt privatfly på Oslo Lufthavn Gardermoen i går. Han har besøkt flere europeiske land som har hatt problemer med service på Teslabilene.

Rita (9) og moren hennes var de enste som fikk møte Tesla-gründer Elon Musk da han var på besøk i Norge denne helgen. Du trenger javascript for å se video. Rita (9) og moren hennes var de enste som fikk møte Tesla-gründer Elon Musk da han var på besøk i Norge denne helgen.

Faren til Rita eier en Tesla og Rita er vant til å sitte på med Teslaen. Faren Fernando Antunes ventet i går kveld i flere timer og fikk i dag med seg både Rita og moren hennes Helia Albuquerque utenfor Tesla-kontoret.

Lang ventetid for Rita

Musk er her for å ta en titt på hvordan bilselskapet skal forbedre seg. Han var ikke veldig interessert i å møte pressefolkene som ventet utenfor, men fant en åpning til å møte niårige Rita Antunes som hadde ventet lenge sammen med foreldrene sine.

Rita (9) og moren Helia Albuquerque utenfor Tesla-verkstedet i ettermiddag.

Noen fra bilfirmaet kom så ut og hentet Rita så hun fikk møte den berømte Telsa-gründeren.

Moren fikk bli med inn sammen med datteren. Hun fikk også ta bilder av Elon Musk og Rita inne på verkstedet og der fikk også Rita en signert t-skjorte og en caps.

– Verdt å vente på

Rita forteller at hun ikke ville gå inn alene i verkstedet, men fikk med seg moren.

– Hun sa hun ser på det som en fin morsdagsgave.

Rita (9) fikk signaturen til helten Elon Musk på en rød t-skjorte

– Det var verdt å vente på, men jeg glemte nesten helt hvordan man snakker engelsk. Nå må jeg også bytte bakgrunnsbilde på mobilen, sier 9-åringen til NRK idet hun kommer ut fra møtet med Musk.

Rita synes det er stas med Teslaer fordi de skaper bedre miljø. Og hun kom til Tesla Skøyen i dag for å prøve å se Elon Musk. Det ble mer enn det, hun fikk også treffe ham.

Faren Fernando Antunes fikk ikke lov til å bli med inn.

Tesla-enusiast Fernando Antunes ventet lenge utenfor butikken på Skøyen sammen med familien sin.

– Vi er veldig fornøyde med Tesla Skøyen. Vi har kjørt 24.000 kilometer siden juni, og har så langt ikke opplevd problemer, sier Antunes.

Faren til Rita, Fernando Antunes ventet lenge på å få treffe Elon Musk utenfor Teslas hovedkontor i Oslo.

– Se på forbedringer

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge bekrefter at Tesla-gründeren kom til Norge i går.

– Elon Musk er her for å møte det norske teamet, og se på forbedringer som er gjort det siste året, sier Roland til NRK.

Elon Musk og selskapet har tidligere erkjent problemer med servicekapasiteten i Norge, og Forbrukerrådet merket i fjor en markant økning i henvendelser om problemer med Tesla-biler.

Doblet antall ansatte

Roland i Tesla Norge viser til at selskapet det siste året har doblet antall ansatte i det norske serviceteamet.



– Vi har ansatt mer enn 360 nye medarbeidere til serviceavdelingen i 2018.



Samtidig jobbes det også med en ny mobil serviceordning, som innebærer at teknikere reiser hjem til kundene ved behov for bilservice.

