Risikerer fengsel for Monolitten-tilgrising – får støtte fra FN-nestor

Denne uken sitter to klimaaktivister på tiltalebenken i Oslo tingrett.

Joachim Skahjem (25) og Anne Klenge (25) fikk stor oppmerksomhet da de 18. november 2022 helte bøttevis med maling på den fredede skulpturen Monolitten i Vigelandsparken.

Begge er anklaget for kulturminnekriminalitet. De risikerer flere måneders fengselsstraff.

– Jeg fikk sjokk da jeg så det, sier Anne Klenge til NRK.

SISTE UTVEI: Anne Klenge mener denne typen aksjoner er et drastisk, men demokratisk middel i klimakampen. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Mener de handlet i nødverge

Den tyske masterstudenten fra NTNU mener tiltalen ikke på langt nær står i stil med handlingen hun og medaksjonisten erkjenner å ha begått.

– Med tanke på omfanget av den naturkrisen vi står i, ser jeg dette som det siste demokratiske verktøyet jeg har.

Joachim Skahjem og Anne Klenge venter på politiet etter aksjonen i Frognerparken 18. november 2022. Foto: Javad Parsa / NTB

Aksjonistene nekter straffskyld. De mener de handlet i nødverge.

– Som individer har vi prøvd andre tiltak, som underskriftskampanjer, bruke stemmeretten og politisk engasjement uten at det har ført frem. Klimakrisen sammenlignet med noe maling på skulpturer er ganske mye viktigere, sier Skahjem.

Det stormet rundt Skahjem etter aksjonen, da han på Debatten åpnet for bruk av vold i klimakampen.

Det førte til at organisasjonen Stopp Oljeletinga, som Klenge fortsatt tilhører, brøt med Skahjem.

OPPTRAPPING: Joachim Skahjem forsvarer sabotasje som et middel i klimakampen. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Jeg står fortsatt inne for at sabotasje av oljeindustrien er en legitim, ønskelig og i fremtiden sannsynlig aksjonsform.

Han understreker at han ikke støtter vold mot mennesker.

Anslår skader til 30.000

Aksjonen i november 2022 tilgriset Monolitten og seks andre granittskulpturer med oransje maling.

Syv personer gikk i gang med oppryddingsarbeidet samme dag. Vigelandmuseet har anslått skadene til 30.000 kroner.

Syv personer bidro i oppryddingsarbeidet etter aksjonen, ifølge Vigelandmuseet. Foto: Javad Parsa / NTB

– Vi har konkludert med at skulpturene ikke har tatt varig skade, men det er fremdeles noen rester av pigment i steinen, skriver leder ved Vigelandmuseet Jarle Strømodden i en e-post til NRK via en rådgiver.

Han er opptatt av at parken skal være åpen og tilgjengelig for alle.

HÆRVERK: Museumsleder Jarle Strømodden er klar på hvordan han oppfatter aksjonen.

– Vi har forståelse for at miljøsaken engasjerer, men dette er hærverk som ikke kan forsvares.

FN-spesialrapportør: – Dypt bekymret

Michel Forst, FNs spesialrapportør for miljøvernere, er bekymret for at de to aksjonistene risikerer lange fengselsstraffer.

– Jeg er dypt bekymret over at de alvorlige konsekvensene som Kleng og Skahjem står overfor, for å ha deltatt i en fredelig miljødemonstrasjon som kan resultere i straff, skriver FN-veteranen i et brev til Oslo tingrett.

KRITISK TIL TILTALEN: FNs spesialrapportør for miljøvernere, Michel Forst. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Han understreker at sivil ulydighet er lovlig så lenge det ikke påfører skade på andre personer eller betydelig skade på eiendom.

– Basert på bildene jeg har sett er skadene påført Monolitten-skulpturene ekstremt minimale.

Derfor mener han det er uproporsjonalt med fengselsstraff for aksjonistene.

– Jeg ser heller ikke hvordan fengselsstraff uavhengig av lengde vil tjene et legitimt allmennyttig formål.

– Over grensen

Statsadvoka Kristin Røhne er uenig i at aksjonen beskyttes av ytringsfriheten.

– Hvis man vil begå sivil ulydighetsaksjoner, så er man fri til det. Men Høyesterett har satt grenser for hva man kan gjøre i ytringsfrihetens navn og her mener jeg vi er langt over de grensene, sier Røhne til NRK.

VERDI: Statsadvokat Kristin Røhne argumenterer for skulpturenes nasjonale verdi. Her fra en tidligere rettssak i Nord-Troms og Senja tingrett. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Diskusjonen handler ikke bare om hvor mye skade skulpturene ble påført, mener hun.

– Det viktigste er skadeverkets art og objekt. Skulpturene har nasjonal verdi og er av betydning for mange mennesker.