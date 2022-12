Riksrevisjonen: Norske myndigheter har ikke god nok kontroll på hvor avfallet havner

– Faren er stor for at avfall som kan skade helse og miljø, eksporteres ut av Norge på ulovlig vis, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen presenterer i dag en rapport om myndighetenes kontroll av avfall som blir eksportert ut av landet. De mener norske myndigheters håndtering er kritikkverdig.

– Konklusjonen er at kontrollen er mangelfull, at risikoen for å bli oppdaget er lav og når noen først blir tatt, møter de sjelden konsekvenser.

Riksrevisjonens rapport Ekspandér faktaboks Riksrevisjonens overordnede vurdering av hvordan norske myndigheter kontrollerer avfall som blir eksportert ut av landet er at den er kritikkverdig. De begrunner det mer at: Myndighetenes kontroll- og tilsynsarbeid er mangelfullt.

Oppdagelsesrisikoen er lav.

Sanksjoneringen er lite effektiv.

Det er Miljødirektoratet som har ansvar for å føre tilsyn med avfall som går ut av Norge, med bistand fra Tolletaten. Mellom 2017 og 2021 ble åtte tilfeller av ulovlig avfallseksport anmeldt.

– Det er problematisk at mange saker som mistenkes å være alvorlige, verken følges opp eller får konsekvenser. Åtte anmeldelser i løpet av en femårsperiode virker ikke akkurat avskrekkende, sier Schjøtt-Pedersen.

Hittil i år er det levert en anmeldelse for ulovlig eksport av avfall, skriver avfallsbransjen.

En lukrativ handelsvare

Ifølge Riksrevisjonen har avfall blitt en lukrativ internasjonal handelsvare fordi avfallet kan inneholde verdifulle materialer som kan brukes på nytt.

Samtidig har behandlingen blitt dyrere i mange land på grunn av strengere miljøregler. Det fører til at mye avfall eksporteres til utviklingsland med færre reguleringer.

– Regelverket er krystallklart. Vi skal ikke sende avfallsproblemene våre til land som behandler avfallet uforsvarlig, sier Schjøtt-Pedersen.

Import og eksport av avfall er hovedsakelig regulert gjennom grensekryssforordningen. Formålet med regelverket er å ivareta hensynet til miljøet ved å sikre at et land ikke eksporterer sine avfallsproblemer til andre land.

Regelverket stiller krav om hvordan eksport av avfall skal gjennomføres og kravene avhenger blant annet av typen avfall.

For det aller meste av avfallet som eksporteres ut av landet er man pliktig å søke om tillatelse fra myndighetene før avfallet evt. kan eksporteres

Miljødirektoratet har ansvar for å føre tilsyn med avfall som går ut av Norge, med bistand fra Tolletaten. Foto: Anette Berentsen / NRK

Få sanksjonsmyndigheter

Riksrevisjonen peker på at Klima- og miljødepartementet må følge opp Miljødirektoratet og sørge for bedre kontroll. I tillegg mener de direktoratet må få flere og bedre sanksjonsmuligheter.

Miljødirektoratet skriver i en e-post til NRK at dette er noe de er i gang med.

– Vi er enige med Riksrevisjonen at vi i flere av sakene burde gjort mer undersøkelser, inkludert fysisk kontroll etter retur. Vi har allerede tatt grep og oppdatert interne rutiner for å sikre at det skjer i framtiden, skriver seksjonsleder Einar Knutsen.

Direktoratet har for eksempel ikke mulighet til å gi gebyr for mindre overtredelser. Dette er en tiltak som man har jobbet for å innføre siden 2014.

– Dette er et illustrerende på at norske myndigheter ikke har hatt høy nok prioritet på dette. Dette kan få store konsekvenser for miljøet og folks helse i fattige land.

Ulovlig handel med avfall og dumping av farlig avfall påfører samfunnet store kostnader. Denne typen kriminalitet kan koste opptil 12 milliarder dollar på verdensbasis årlig, ifølge FNs miljøprogram (UNEP) og Interpol.

Riksrevisjonen deler kritikken sin i tre kategorier: sterk kritikkverdig, kritikkverdig og ikke tilfredsstillende. I dette tilfellet mener de at det er kritikkverdig.