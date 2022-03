Riksrevisjonen slakter Norges innsats – ikke rustet for klimaendringer

– Dette er alvorlig, og det kan gå ut over folks sikkerhet, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Hvis vi skal unngå det verste konsekvensene av klimaendringene, må vi kutte utslipp raskt, slår FNs klimapanel (IPCC) fast i sin ferske rapport. Men de understreker også at det haster å ta grep for å tilpasse livene våre til de endringene det nå er for sent å stoppe.

Siden 2019 har Riksrevisjonen undersøkt hvor godt norske myndighetene har tilpasset landet til et klima som blir stadig villere og våtere. De har blant annet sett på bebyggelse, veier, jernbane og kystinfrastruktur.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er svært kritisk til myndighetenes håndtering av klimaendringene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Rapporten kommer med kraftig kritikk av klimatilpasningen. Undersøkelsen viser blant annet at myndighetene ikke har god nok oversikt over hvor det kan bli mer flom og skred.

Dette, og at myndighetene ikke har iverksatt nødvendige tiltak for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur, er alvorlig kritikkverdig, ifølge Riksrevisjonen. Det kan føre til at utbygging skjer i områder med naturfare, og kan true både inbyggernes sikkerhet og få unødvendig høye kostnader for samfunnet.

Dette er hovedkonklusjonenene fra rapporten Ekspandér faktaboks Antallet bygninger innenfor kartlagte fareområder vil øke som følge av klimaendringene.

Myndighetene mangler nødvendig oversikt over fare for naturhendelser i et framtidig klima.

Sikring av eksisterende bebyggelse for framtidige klimaendringer blir ikke godt nok ivaretatt.

Samferdselsdepartementet mangler oversikt over den eksisterende transportinfrastrukturens sårbarhet for framtidige klimaendringer.

Sentrale departementer har ikke et godt nok informasjonsgrunnlag for å vurdere status for klimatilpasningen i Norge.

Rapporteringen i Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon gir ikke informasjon om måloppnåelse eller kjente utfordringer.

Samordningen av arbeidet med klimatilpasning mellom nasjonale myndigheter er svak.

Rapporten peker også på at kommunene ikke ser langt nok fram når de utarbeidet planer og risikoanalyser. Mindre enn halvparten av Norges kommuner har oversikt lengre enn tolv år fremover i tid, for hvilke hjem og hus som kan bli klimausatte.

Ras og flom er ting vi vil se mer av i Norge som følge av klimaendringer. Denne videoen er fra Jølster i 2019. Du trenger javascript for å se video. Ras og flom er ting vi vil se mer av i Norge som følge av klimaendringer. Denne videoen er fra Jølster i 2019.

– Utfordringene her er enorme

De siste ti årene har norske forsikringsselskaper utbetalt erstatninger på over 30 milliarder kroner for skader på bygning og innbo som følge av naturkatastrofer eller ekstremvær, ifølge Finans Norge.

– Dette påpeker alvoret, som vi i forsikringsbransjen og kundene våre merker tydelig på kroppen, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter i forsikringsselskapet Fremtind.

Også kommunenes interesseorganisasjon KS håper rapportene fra Riksrevisjonen og klimapanelet kan bidra til å gi klimatilpasning mye større oppmerksomhet enn det får i dag.

– Utfordringene her er enorme. Det gjelder kunnskap, samordning på statlig nivå og tiltak. Dette må løftes betydelig på den nasjonale arenaen. Det må påvirke prioriteringer på budsjettene og i kommunenes plan og bygningsarbeid, sier KS' områdedirektør Helge Eide.

De mener kommunene mangler både penger og folk til å ruste seg for fremtidens klima.

Problemene spenner vidt, og det samme gjør løsningene Riksrevisjonen foreslår. Seks forskjellige departement blir alle bedt om å bidra.

Klima- og miljødepartementet bør lage en plan så alle involverte kan jobbe sammen med klimatilpasning, ifølge rapporten. Og sørge for at det rapporteres til Stortinget hva som er oppnådd og hvor utfordringene er.

Regjeringen skal lage en ny nasjonal strategi for klimatilpasning i form av en stortingsmelding, sier Kjersti Bjørnstad (Sp), statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Kommunene er førstelinje i møtet med klimaendringene. Det er viktig at staten sikrer gode rammebetingelser, slik at kommunen kan løse oppgavene sine, sier hun.

– Vanvittig nedslående

Klimapolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, kaller rapporten vanvittig nedslående. Uansett om vi klarer å kutte utslipp, så vil vi måtte tilpasse oss, sier han.

– I stedet for å for eksempel bygge motorveier som skaper klimautslipp, bør vi heller ta grep som sikrer at samfunnet blir mer tilpasset klimaendringene slik som å kartlegge områder slik at vi ikke bygger boliger og bygninger i rasområder.

Rødt retter kraftig kritikk mot forrige regjering.

– Solberg-regjeringen har virkelig sviktet. De har ikke satt i gang nødvendige tiltak, ansvarsforholdene har vært uklare og Stortinget har fått for dårlig informasjon, sier Sofie Marhaug, andre nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Forbundsleder Morten Wedege i fagforeningen Naturviterne mener Riksrevisjonens konklusjoner er så alvorlige at de må føre til umiddelbare endringer. Blant annet understreker han verdien av naturen.

– Kommuner må stoppe nedbygging av natur. For eksempel er bevaring og restaurering av myr som binder karbon og demmer opp for flom, viktig. Restaurering av vassdrag og vannveier må prioriteres opp.

Klimapanelet: Tilpasning er mulig

FNs klimapanel publiserte sin siste rapport på mandag. Den slår fast at klimaendringer skader mennesker, dyr og natur i dag. FNs generalsekretær António Guterres kaller funnene «et atlas av menneskelig lidelse», og fillerister innsatsen til verdens ledere.

– Faktaene er unektelige. Dette fraværet av lederskap er kriminelt, sa han da rapporten ble lagt frem.

Blant få lyspunkter i rapporten er beskjeden om at både samfunn og natur kan tilpasse seg et endret klima, og det virker. For eksempel har liv allerede blitt reddet fra flom og oversvømmelse, ved hjelp av voller og systemer for farevarsler.

Men tilpasningen som skjer i dag, er langt fra nok, konkluderer rapporten. Den kommer også ofte i form av kortsiktige løsninger på kriser når de oppstår, heller enn store, systematiske endringer i god tid. Det kan i verste fall gjøre situasjonen verre.