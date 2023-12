Riksrevisjonen skal sjå på revisjonen av NSM på nytt

Direktør for Nasjonalt tryggingsorgan (NSM), Sofie Nystrøm, gjekk i går av på grunn av ei ulovleg låneavtale på 200 millionar kroner.

I eit utsegn skreiv Riksrevisjonen at dei ikkje hadde funne forhold som tilsa at verksemda hadde disponert midla sine i strid med administrative reglar med betydning for økonomistyring i staten.

Til NRK seier Riksrevisoren sin kommunikasjonssjef Siri Bentserud Wingerei at dei no skal sjå på revisjonen på nytt.

– Det grunnleggjande spørsmålet her er kva som står i rekneskapane til NSM, seier Wingerei.

– Så fort me fekk kjennskap til denne saka i går sette me oss ned for å gå gjennom den revisjonen som er gjort av NSM.

Riksrevisjonen er no i dialog med Justisdepartementet for å få oversikt over alle fakta i saka, fortel Wingerei.

Ho seier vidare at Riksrevisjonen tek sikte på å koma med ein ytterlegare kommentar når kvalitetssikringa er ferdig, til veka.

– Amatørskap

Leiar i justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp), er skaka over det som har skjedd.

– Det er nesten uverkeleg at det er mogleg at ein underliggande etat, ein av våre hemmelege tenester, klarer å gjera så grove feil som det er snakk om her. Det er nesten så det er absurd, seier Amundsen til NRK.

Han fortel at han ikkje kan hugsa ei tilsvarande sak i ny norsk historie, og at han nesten ikkje har ord.

– Det her er jo også amatørskap på eit sånt nivå at min forventning var ikkje at vi hadde underliggande etatar som kunne gjera så grove feil.

Vil ha korta på bordet

Han viser til at det ikkje berre er tidlegare leiar for NSM som her har gjort grove feilvurderingar, men at det også er andre personar rundt som har latt det skje.

– Her er det jo ganske avgjerande kor djupt departementet har vore involvert i denne saka. Kor mykje dei visste, når dei visste, og ikkje minst korleis dei eventuelt har latt vere å vita, viss det er tilfelle, seier Amundsen.

Han krev ikkje umiddelbart at justisministeren må gå av, men vil ha alle korta på bordet.

– Det er altså stor strid mellom det som blir sagt av tidlegare leiar Nystrøm i NSM og Mehl. Dei fortel to veldig ulike historier. Og det vi først og fremst må vita er kva er realiteten? Kva er fakta?

I dialog eller ei

Nystrøm hevdar at NSM ved fleire høve har vore i dialog med departementet i forkant av inngåinga av avtala.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) seier at justisdepartementet ikkje har vore orientert.

Nystrøm hevdar også at ho ikkje var klar over at lånet dei hadde teke opp var ulovleg, og at ho hadde fått informasjon om at NSM hadde hatt liknande låneavtaler sidan 2014.

– Leigeavtala har jo også vore lagt fram for kommunaldepartementet, noko som betyr at også kommunalministeren indirekte kan vera involvert her, seier Amundsen.

Om det er slik at Nystrøm har rett om at liknande avtaler er gjort sidan 2014, inneber det at alle dei tre departementa, Justis-, Forsvars-, og Kommunal- og distriktsdepartementet kan ha vore involvert.

Amundsen var sjølv justisminister i perioden 2016-2018, men NSM var under Forsvarsdepartementet fram til 2019.

Handlingsrom

Amundsen er skeptisk til hastebehandling av eit ekstraløyve for å betala ut lånet på 200 millionar kroner før jul.

– Eg meiner at det ikkje må bli betalt ut pengar før me har fått ei juridisk avklaring av Stortinget sitt handlingsrom, seier Amundsen.

Det vil ta meir tid, og finanspolitikarar og justispolitikarar er nøydde til å følgje opp saka.

– Det er jo grunn til å stille spørsmål om det er klokt at Stortinget berre skal betala ut desse pengane til NSM, når det eigentleg er basert på ei avtale som er ulovleg, seier Amundsen

Han ser ikkje bort i frå at saka på eit seinare tidspunkt ender i kontroll- og konstitusjonskommittéen.

– Oppsiktsvekkende

– Det er en oppsiktsvekkende sak. Jeg kan ikke huske å ha sett noe lignende, sier leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Peter Christian Frølich, til NRK.