Riksrevisjonen med krass kritikk av innsats mot vold i nære relasjoner

– Det er risiko for at de voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

Riksrevisjonen sin undersøkelse viser at offentlig ansatte er usikre i forholdet mellom taushetsplikten og avvergingsplikten, og at de ikke vet når avvergingsplikten gjelder.

– Om det er en ting jeg håper fester seg med denne rapporten, så er det at avvergingsplikten går foran taushetsplikten. Usikkerheten kan føre til at vold ikke blir stoppet, og at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Her er hovedfunnene i rapporten Ekspandér faktaboks Viktige aktører er usikre på om og hvordan de skal melde fra om mistanke om vold

Utfordringer i politiets etterforskning og bruk av beskyttelsestiltak

Mangler i det helhetlige hjelpetilbudet og myndighetens samordning

Variasjon i kommunens oppfølging

saksbehandlingstiden i politiet er lang

oppklaringsprosenten har gått ned

risikostyringsstyringsverktøy blir ikke brukt i alle partnervoldssaker

svakheter ved bruken og oppfølgingen av beskyttelsestiltak

for lite kompetanse om æresrelatert vold

Riksrevisjonen finner også at manglende kunnskap om æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan føre til at saker ikke blir avdekket, og at voldsutsatte ikke får nok hjelp.

Alle har en lovpålagt plikt til å avverge alvorlige straffbare handlinger som følger av straffeloven § 196 (avvergingsplikt).

Det omfatter blant annet voldtekt, drap, mishandling i nære relasjoner og overgrep mot barn.

Politiets oppklaringsprosent har gått ned

Plikten inntrer når det framstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått.

Samtidig har politiets oppklaringsprosent gått ned, selv om de prioriterer saker om vold i nære relasjoner.

Årsaken er ifølge informanter i politiet at sakene er krevende å etterforske, det er ofte vanskelig å danne et tilstrekkelig bevisgrunnlag, etterforskningskapasiteten er begrenset og det er stor utskifting av medarbeidere på dette området.

Høyres Sveinung Stensland kaller funnene til Riksrevisjonen alvorlige.

Justispolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Emilie Mehl har nå vært justisminister i 9 måneder, men fortsatt ikke klart å levere på handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, eller legge frem en opptrappingsplan som hun har lovet Stortinget. Det virker som om reverseringer og omkamper er viktigere enn handling, sier Stensland i en e-post til NRK.