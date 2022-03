Riksrevisjonen går hardt ut mot klimatilpasning i Norge

Hvis vi skal unngå det verste konsekvensene av klimaendringene, må vi kutte utslipp raskt, slår FNs klimapanel (IPCC) fast i sin ferske rapport. Men de understreker også at det haster å ta grep for å tilpasse livene våre til de endringene det nå er for sent å stoppe.

Siden 2019 har Riksrevisjonen undersøkt hvor godt norske myndighetene har tilpasset landet til et klima som blir stadig villere og våtere. De har blant annet sett på bebyggelse, veier, jernbane og kystinfrastruktur.

Rapporten som legges frem i dag kommer med kraftig kritikk av klimatilpasningen. Undersøkelsen viser blant annet at myndighetene ikke har god nok oversikt over hvor det kan bli mer flom og skred.

«Riksrevisjonen det som alvorlig at myndighetene ikke har sikret seg tilstrekkelig oversikt og iverksatt nødvendige tiltak for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur,» heter det i rapporten.

De peker på at det både kan true inbyggernes sikkerhet og få unødvendig høye kostnader for samfunnet.

Dette er hovedkonklusjonenene fra rapporten:

Antallet bygninger innenfor kartlagte fareområder vil øke som følge av klimaendringene.

Myndighetene mangler nødvendig oversikt over fare for naturhendelser i et framtidig klima.

Sikring av eksisterende bebyggelse for framtidige klimaendringer blir ikke godt nok ivaretatt.

Samferdselsdepartementet mangler oversikt over den eksisterende transportinfrastrukturens sårbarhet for framtidige klimaendringer.

Sentrale departementer har ikke et godt nok informasjonsgrunnlag for å vurdere status for klimatilpasningen i Norge.

Rapporteringen i Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon gir ikke informasjon om måloppnåelse eller kjente utfordringer.

Samordningen av arbeidet med klimatilpasning mellom nasjonale myndigheter er svak.

Over 80 prosent av landets ordførere forventer at klimatilpasning vil føre til økte utgifter, ifølge en NRK-undersøkelse fra i fjor. Kommunene mangler både penger og folk til å gjøre jobben, ifølge en undersøkelse fra kommunenes interesseorganisasjon KS, også fra 2021.

Klimapanelet: Tilpasning er mulig

FNs klimapanel publiserte sin siste rapport på mandag. Den slår fast at klimaendringer skader mennesker, dyr og natur i dag. FNs generalsekretær António Guterres kaller funnene «et atlas av menneskelig lidelse», og fillerister innsatsen til verdens ledere.

– Faktaene er unektelige. Dette fraværet av lederskap er kriminelt, sa han da rapporten ble lagt frem.

Blant få lyspunkter i rapporten er beskjeden om at både samfunn og natur kan tilpasse seg et endret klima, og det virker. For eksempel har liv allerede blitt reddet fra flom og oversvømmelse, ved hjelp av voller og systemer for farevarsler.

Men tilpasningen som skjer i dag, er langt fra nok, konkluderer rapporten. Den kommer også ofte i form av kortsiktige løsninger på kriser når de oppstår, heller enn store, systematiske endringer i god tid. Det kan i verste fall gjøre situasjonen verre.