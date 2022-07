Riksmekleren: – Vi har ingen avklaring per nå, men det jobbes hektisk

Partene skulle egentlig blitt enige innen 29. juni, men fikk utsatt fristen med to døgn.

Fredag startet partene direkte dialog, uten en mekler til stede. Det er oftest å regne som framskritt i forhandlingene.

Tre timer før fristen, forteller riksmekler Mats Ruland at partene fortsetter samtalene fram mot midnatt.

– Vi har ingen avklaring per nå, men det jobbes hektisk for å prøve å finne en løsning, men det er ikke løst ennå, sier Ruland fredag kveld.

Forhandlingene mellom partene i SAS-oppgjøret foregår i Näringslivets hus i Stockholm, Sverige. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Han forteller at partene har kommet nærmere hverandre og at dialogen er konstruktiv, men at det samtidig er vanskelig.

Partene vil fortsette forhandlingene framover mot meklingsfristen.

– Det er en totalitet som må på plass og den er ikke på plass ennå, men det jobbes ganske hardt nå for å prøve å finne en løsning, sier Ruland.

Vil ramme tusenvis daglig

En storstreik blant SAS-pilotene vil ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig, ifølge nyhetsbyrået TT.

Det var lange køer på Oslo lufthavn fredag. Streiker er blant mange faktorer som har skapt trøbbel for reisende over hele Europa. En eventuell streik fra SAS kan ramme 45.000 reisende daglig. Foto: Kari Stokke Nilsen / NRK

Analytikere har anslått at en streik vil koste SAS 80–100 millioner kroner. Hver dag.

– Dette er en vanskelig situasjon å være i, sier Alexander Wasland til NRK.

Han forteller at flygerne ønsker et godt samarbeid med SAS.

Kommunikasjonsdirektør i SAS, Karin Nyman, vil ikke spekulere i hvor lang streik SAS klarer å håndtere, men sier at sommeren er den viktigste perioden for selskapet.

Dette er konflikten

SAS og pilotene deres er ikke uenige om lønn.

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper.

Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig opprettet SAS to datterselskapet. De fikk navnene SAS Link og SAS Connect. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

SAS-pilotene som ble sagt opp under pandemien vil ha tilbake jobbene.

De sier SAS prøver å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen.

SAS avviser dette. De mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

Ifølge pilotforeningen har pilotene gått med på innsparingstiltak som utgjør 25 prosents besparelse.

Til gjengjeld vil de ha en forsikring om at det er deres medlemmer som får de nye arbeidsplassene som skal fylles i SAS Link og SAS Connect.

– Vi gikk inn i meklingen med en stor uenighet basert pål at SAS-ledelsen har omgått våre tariffavtaler. Dette gjennom å nyansatte i bemanningsselskaper mens 450 oppsagte piloter står på gaten, samtidig som man ønsker enorme innrømmelser på våre allerede konkurransedyktige avtaler, sier Roger Klokset.