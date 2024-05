Riksmekleren til TV2: – Kanskje det vanskeligste oppgjøret jeg har ledet

– Det er flere spørsmål som er alvorlige og vanskelige for partene. Posisjonene har vært ganske låste hittil, sier Ruland til TV 2 i 18.30-tiden torsdag.

Fristen utløper klokka 23.59, og det er godt mulig at de blir sittende på overtid.

Universiteter, høgskoler og regjeringsapparat rammes hvis det ikke blir enighet om oppgjøret i staten denne uken.

I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. 30. april ble det brudd i forhandlingene mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene.

Dersom staten og LO, YS, Unio og Akademikerne ikke blir enige, kan opptil 2700 ansatte i staten gå ut i streik fra fredag morgen.

Meklingen kompliseres ytterligere av at partene er uenige om tariffavtalestrukturen. I dag er det to avtaler i staten – én for ansatte organisert i YS og LO og én annen for Akademikerne og Unio. Slik har det vært siden 2016. LO, YS og statens forhandlere ønsker å samle alt i én avtale, slik det var tidligere. Akademikerne og Unio ønsker to avtaler.

Det pågår også to andre meklinger i øyeblikket: Mellom Oslo kommune og arbeidstakernes organisasjoner, og mellom KS og Akademikerne.

(NTB/NRK)