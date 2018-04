Den formelle meklingen begynner først onsdag klokken 10.00, men Nils Dalseide regner med å få besøk av partene på Riksmeklerens kontor i Grensen 3 i løpet av tirsdagen.

Etter at forhandlingene mellom LO, YS og NHO brøt sammen 22. januar, har de to arbeidstagerorganisasjonene varslet plassoppsigelse for sine medlemmer fra 8. april.

Det betyr at fra søndag morgen kan over 200.000 arbeidere i privat sektor være i streik om ikke meklingen kommer i havn.

Først tirsdag blir det klart hvilke bedrifter og bransjer som først blir tatt ut i streik, men verft, byggeplasser, renhold, matproduksjon, hoteller, busstransport og flyplasser er blant dem som kan bli hardt rammet.

Fakta om årets lønnsoppgjør Ekspandér faktaboks Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering.

Først ute er oppgjøret i privat sektor mellom NHO og LO og YS, der det ble brudd i forhandlingene 22. mars.

Tvungen mekling hos Riksmekleren starter onsdag 4. april, med frist midnatt 7. april.

Fører ikke meklingen fram, kan det bli storstreik fra og med 8. april. Det blir i tilfelle den første storstreiken i privat sektor siden 2000.

LO har varslet plassoppsigelse for 175.000 av sine medlemmer, mens YS har varslet plassoppsigelse av i overkant av 28.000 medlemmer.

Oppgjøret er for første gang på ti år et samordnet oppgjør. Det innebærer at LO og NHO sentralt og YS og NHO sentralt forhandler, og at vedtakene blir bindende for alle forbundene i LO og YS.

I tillegg pågår det rundt 150 forbundsvise justeringsforhandlinger, såkalte forbundsvise sløyfer.

Forhandlinger om en ny AFP-ordning, samt om krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag, er ventet å bli de mest krevende sakene i årets forhandlinger.

Offentlig sektor starter sine forhandlinger når privat sektor er ferdig. (NTB)

Kan bli første på 18 år

Blir det storstreik, blir det den første storstreiken i privat sektor siden år 2000.

– Når du har det øverste ansvaret for en så omfattende mekling og så mange arbeidstakere involvert, så kjenner du på det ansvaret, sier Dalseide til NRK.

Han forteller at han sammen med medarbeiderne startet forberedelsene til meklingen allerede i desember i fjor.

– Det pekte seg allerede ved årsskiftet ut at AFP (avtalefestet pensjon og RKL (reise, kost og losji) ville være sentrale. Det har vi siden januar samlet materiale om. Vi har også hatt et eget meklingskurs for meklerne der vi har hatt eksperter inne på alle disse områdene, sier Dalseide.

Tatt seg noen fridager

I påsken har Dalseide og hans to medmeklere brukt tid på å tenke ut gode meklingsstrategier, men de har også tatt seg noen fridager. Krim og kryssord er ikke blitt prioritert.

– Jeg synes dette er så spennende at det har ikke gått ut over påsken at jeg driver med dette. Jeg har ikke hatt noe behov for noe påskekrim eller kryssord for å få tiden til å gå, sier han.

Når meklingen først er i gang viser all erfaring at søvn fort blir mangelvare, så noe av påsken har godt med til å lade batteriene.

– Vi prøver jo å ikke være trette når det begynner, men det er jo begrenset hvor mye søvn man kan lagre opp, sier han.

Jeq er litt nerdete i meglingsammenheng så jeg gleder meg til de faglig spennende tingene som den inneholder. Riksmekler Nils Dalseide / NRK

Optimist før meklingen

Før innspurten av årets oppgjør starter for fullt, er Dalseide optimist.

– Slik jeg opplever det nå mener jeg det er godt rom for mekling. Det er konstruktive parter som prinsipalt ønsker en løsning. Det er en stor ressurs i meklingen, så jeg ser lyst på det, sier Riksmekleren til NRK.

At meklingsfristen går ut ved midnatt lørdag og at helgen dermed går med til arbeid, tar han med stor ro.

– I lønnsoppgjørssammenheng er det ingen forskjell på helligdager og hverdager, sier Nils Dalseide.