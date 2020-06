Riksadvokaten vil avkriminalisere narkotikabruk: – Bør møte rusavhengige på en annen måte

I høringssvaret til Helse - og omsorgsdepartementet skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther» at man – etter atskillig overveielse – gir sin prinsipielle tilslutning til avkriminalisering.

– Slik atferd er fortsatt uønsket, men bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther i høringsuttalelsen som ble lagt ut mandag.

Rett24 meldte om høringssvaret fra Riksadvokaten først, og omtaler det som «en liten bombe».

Riksadvokaten skriver at det kan oppfattes som et paradoks at alkohol anerkjennes som et «akseptabelt rusmiddel», mens andre stoffer «som under riktig bruk ikke har den samme samfunnsskadelige effekt som alkoholmisbruk» – ikke anerkjennes.

– Man kan like det eller ei, men det er nok i dag slik at tanken om et rusfritt samfunn eller nulltoleranse mot narkotika ikke lenger er et reelt ideal som kan være styrende for hvordan vi skal møte narkotikabruk, skriver Maurud og Sæther.

Vil utrede alternativ oppfølging

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslo i desember å gå bort fra å anmelde og straffeforfølge personer som blir tatt med brukerdoser med narkotika på seg.

Utvalget har foreslått at personer som tas med brukerdoser av narkotika, i stedet for straff skal pålegges et møte med hjelpetjenesten i kommunen med tilbud om frivillig hjelp og behandling.

Førstestatsadvokat Runar Torgersen leder utvalget som har foreslått å avkriminalisere brukerdoser med narkotika. Foto: Helle Westrum / NRK

Utvalget, som ledes førstestatsadvokat Runar Torgersen, har også foreslått at det ikke skal ilegges noen sanksjoner dersom man ikke møter opp.

Riksadvokatembetet understreker at en forutsetning for avkriminalisering er at det må utvikles nye virkemidler som er mer forpliktende enn i forslaget som er lagt fram.

– Et alternativt oppfølgingsapparat må være utredet og vedtatt før en så omfattende rusreform kan settes i kraft, skriver Busch og Sæther.

Politiet frarådet avkriminalisering

Politiet ga sitt høringssvar om rusreformen i mai. Politidirektør Benedicte Bjørnland frarådet da avkriminalisering av brukerdoser.

– Politiet mener avkriminalisering vil gi økt risiko for økt bruk av narkotika i Norge. En generell avkriminalisering vil påvirke hele befolkningen og ha konsekvenser for samfunnet som ikke er tilstrekkelig utredet, sa politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet skrev i sitt høringssvar at de støtter en rusreform hvor formålet er å sikre bedre hjelp og oppfølging til personer med rusavhengighet, men at de ikke finner det tilstrekkelig begrunnet at avkriminalisering vil bidra til dette.

Politidirektøren i Ytring: Jeg er bekymret for ungdommen

Politidirektør Benedicte Bjørnland har frarådet avkriminalisering av narkotikabruk. Foto: Heiko Junge

– Bør møte rusavhengige på en annen måte

Riksadvokaten skriver på sin side at straff og straffetrussel i liten eller ingen grad virker forebyggende overfor «de langtkomne narkomane».

– Mange av disse er svært syke og lever i sosial nød. Flere har en bakgrunn med traumer, ulike former for omsorgssvikt eller overgrep. Straffereaksjoner for disse sårbare menneskene har normalt ikke den effekt som begrunner behovet for å straffe, heter i høringssvaret.

Riksadvokaten mener derfor at allmennpreventive hensyn har blitt vektet for tungt i forhold straffens negative virkninger for den enkelte rusmisbruker.

– Riksadvokaten slutter seg derfor til at straff ikke er tilstrekkelig begrunnet for mange av disse, nyttevirkningene av straff er ikke større enn skadevirkningene. Samfunnet bør derfor møte mange av de rusavhengige på en annen måte enn i dag.

– Et eksperiment

Tidligere har både Det nasjonale statsadvokatembetet og Legeforeningen uttalt seg kritisk om rusreformen.

Statsadvokatene har rådet regjeringen til å skrinlegge saken og mener rusreformen er «et eksperiment med uoversiktlige skadevirkninger».

Legeforeningen mener straffrihet for narkotikabruk vil rekruttere nye brukere, og at mengdene narkotika man straffritt skal kunne ha, er altfor høye.

Actis – Rusfeltets samarbeidsorganisasjon har tidligere uttalt at de frykter at utvalgets forslag vil sende et signal til ungdom om at det er greit å ruse seg.

Actis jobber for å redusere skadene av rusmisbruk og omfatter 32 friville organisasjoner. Initiativet til opprettelsen kom fra organisasjoner som tidligere utgjorde Avholdsfolkets Landsråd.