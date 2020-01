Riksadvokaten har tatt avgjørelse i Bertheussen-saken

To saker har pågått parallellt det siste halvåret: Spørsmålet om Black Box har krenket privatlivets fred. Og trusselsaken rundt boligen til Wara og samboeren.

I desember 2018 anmeldte justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Bertheussen Black Box Teater for å ha filmet parets hus. Huset ble vist i teaterforestillingen «Ways of seeing»

Saken ble først henlagt av Oslo-politiet, men statsadvokaten ba politiet gjenoppta etterforskningen.

I perioden fra desember til mars skjedde det minst fem trusselsituasjoner rundt boligen til Wara og samboeren.

Den siste episoden var 10. mars, da familiens bil ble satt i brann.

Onsdag 13. mars siktet Oslo-politiet teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland og tre kunstnere for å ha krenket privatlivets fred (§ 267). Oslo tingrett godkjente ikke ransaking i denne saken, og politiet anket til lagmannsretten.

Torsdag 14. mars ble Laila Bertheussen pågrepet og avhørt, mistenkt for å ha tent på bilen. Hun er siktet for å ha foretatt seg noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det (§ 225 b). Hun er nå siktet for alle trusselhendelsene.

Mandag 18. mars frafalt siktelsen mot teateret, og Oslo-politiet trakk anken om ransaking.