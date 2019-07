Riksadvokaten beordrer undersøkelser etter NRK-dokumentar

I Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» går Norun Haugen undercover for å avdekke kritikkverdige forhold i norske grisefjøs. Her ble det avdekket vold mot griser og alvorlige brudd på dyrevelferdsregler.

Nå skal Økokrim undersøke om det foreligger grunn til å starte en etterforskning.

Vurderer etterforskning

Hans Tore Høviskeland er leder for miljøkrimavdelingen i Økokrim.

Hans Tore Høviskeland, leder for miljøkrimavdelingen i Økokrim. Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

– Riksadvokaten har bedt Økokrim om å nedsette et forprosjekt for å undersøke om dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» viser straffbare handlinger, og om det på bakgrunn av undersøkelsene er rimelig grunn til å iverksette etterforsking, sier Høviskeland.

Målet med forprosjektet er å innhente dokumentasjon. Om det viser seg at det ligger nok til grunn til å iverksette en etterforskning vil Økokrim så ta stilling til det.

– Økokrim har startet arbeidet med å innhente dokumentasjon og håper å kunne konkludere i forprosjektet innen slutten av august.

VILLE UNDERSØKE: Norun Haugen mener kjøttnæringen over for lang tid har fått fremstille hvordan dyr i norske fjøs blir behandlet. UNDERCOVER: Med skjult kamera på brystet gikk hun undercover i et titalls gårder og slakterier i Norge. Prosjektet har tatt fem år. FUNNENE: Filmen viser flere griser som er syke og ikke får behandling, griser som har for lite høy i bingene og griser som blir slått av bøndene.

Skaper reaksjoner

Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» benytter seg av skjulte videoopptak som er gjort over flere år. De utgjør den mest omfattende undercover-dokumentasjonen av industrielt landbruk i Norge noensinne.

Til sammen 13 gårder og fem slakterier er besøkt i perioden 2013-2016.

Dokumentaren har skapt reaksjoner over hele landet. Forrige uke ble det klart at regjeringen innfører kameraovervåkning i slakterier. Samtidig frykter unge grisebønder for sitt omdømme.