Riise: Nå vil jeg fokusere på jobben som stortingsrepresentant

– Jeg vil beklage at jeg har oppført meg på en sånn måte at folk har sett seg nødt til å varsle om min oppførsel, sa Riise da han var på vei ut av Høyres gruppemøte på Stortinget ved 20.15-tiden i kveld.

– Jeg har nå vært på gruppemøte og fått beklaget overfor gruppa, sier Riise.

Strippes for roller

Kristian Tonning Riise var i dag tilbake på jobb som stortingsrepresentant etter tre måneders sykemelding.

Samme dag ble det klart at Høyre har konkludert med at han har brutt partiets etiske retningslinjer. Konsekvensen er at Riise blir utestengt fra partiarrangementer og vil ikke få sentrale roller for partiet ut stortingsperioden hans.

På spørsmål om hva han nå skal gjøre for å gjenreise tilliten, henviste høyrepolitikeren til et intervju han gjorde med lokalavisa Østlendingen tidligere i uka.

– Jeg har ikke så mye mer å si om det akkurat nå. Jeg ber om forståelse for det, sier Riise.

– Tilliten er vesentlig svekka

Det var 10. januar i år at Kristian Tonning Riise fortalte i et facebookinnlegg at han trekker seg som leder av Unge Høyre. I ettertid kom det fram at politikeren har fått flere konkrete varsler mot seg som blant annet omfatter seksuell trakassering.

Ifølge generalsekretær John-Ragnar Aarset (H) ble Høyre og Unge Høyre gjort oppmerksom på Riises upassende oppførsel i mer enn ti tilfeller.

– Jeg har tatt ansvar for det og trukket meg som leder for Unge Høyre. Nå er mitt fokus å gjøre den jobben jeg er valgt til som stortingsrepresentant for Hedmark, sier Riise nå i kveld.

Partiet mener Riise har gjort seg skyldig i gjentatte brudd på partiets retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og oppførsel overfor medlemmer.

– Vi regner tillitsforholdet mellom partiet og Tonning Riise som vesentlig svekket sier John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre til NRK.

I et intervju med Østlendingen (bak betalingsmur) tidligere denne uka, beklaget Riise på ny, men håpet å kunne nyansere bildet av sakene rundt ham:

– Jeg ber nok en gang om uforbeholden unnskyldning for dem som har båret på tunge og ubehagelige historier med meg. Men jeg kjenner meg ikke igjen som monster, sa Riise til avisen.