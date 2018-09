Richard Quest til NRK: Norge vil slippe billig unna en handelskrig

– Det som skjer nå er fragmenteringen av et internasjonalt handelssystem, sier Quest til NRK.

Den britiske journalisten har arbeidet som økonomijournalist for CNN siden 2001 og har sitt eget program, «Quest means business».

56-åringen er verdens mest kjente økonomijournalist og er i Oslo for å tale på Oslo business forums konferanse «Fremtiden for teknologi og bærekraft».

Advarer om økonomisk nedgang

Under sin tale til de rundt 3000 betalende gjestene, advarer Quest om at den pågående handelskrigen mellom USA og Kina kan bli alvorlig på lang sikt.

Richard Quest er verdens mest kjente økonomijournalist. Foto: Kristian Elster / NRK

– Hvis ikke dette blir løst, vil verdenshandelen gå ned og den økonomiske veksten bli mindre, sier han til NRK.

Quest tror ikke at president Trump ( – ja jeg sa T-ordet, sier han til latter fra salen) –vil håndtere en handelskrig like bra som Kina.

–– Jeg garanterer at Kina vil ta et langsiktig perspektiv på dette.

Tror Norge kan slippe billig unna

Etter sitt foredrag utdyper Quest sine tanker om hvordan en handelskrig vil slå ut, overfor NRK.

– Disse tollbarrierene kommer til å treffe alle til slutt, men ikke la dere lure til å tro at alle land blir like hardt truffet av en handelskrig, sier han.

Quest sier at Norge har sluppet billig unna de to siste store økonomiske sjokkene i verden, finanskrisen i 2008 og prisfallet på olje i 2014.

– Dere hadde trygge banker og hadde strukturert bruken av oljepengene godt.

Nå tror Quest at Norge er godt posisjonert til å slippe billig unna en handelskrig.

– Norge eksporterer ikke så mye av de varene som blir rammet av USAs tollmurer. Dessuten kan det hjelpe på Trumps humør at USA har et handelsoverskudd overfor Norge.

Samtidig sier journalisten at de grunnleggende forholdene i Norge også gir oss en evne til å stå imot en nedgang i verdensøkonomien.

– Dere har trygge banker, et av verdens største pensjonsfond og en høyt utdannet befolkning som kan data. Nesten ingen andre er så godt posisjonert til å stå i mot det som kommer, sier han.

– Så Norge kan slippe billig unna for tredje gang på rad?

– Ja, i hvert fall sammenlignet med alle andre. Men dette kommer til å bli dyrt for alle, sier Quest.