Reuters: Gjerningsmann drept, 12 skal være skadet

Ifølge et vitne blir des skadde behandlet innenfor portene til bygningen.

Lederen for det britiske underhuset sier at en politimann er knivstukket innenfor området til parlamentet. Han sier også at en antatt angriper er skutt av politiet.

Ifølge Sky News var statsminister Theresas May i parlamentet i forbindelse med en avstemning, men skal ha blitt eskortert ut av bygningen og kjørt av gårde i en bil. Hele parlamentet skal nå være stengt av.

Minst tolv polititjenestemenn skal nå være inne i parlamentet, opplyser et vitne til Reuters.

