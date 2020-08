Rettssaken mot samboeren: En hel dag satt av til Waras forklaring i retten

Sto Laila Anita Bertheussen bak trusselbrev, tagging og forsøk på å tenne på samboeren Tor Mikkel Waras bil? Oslo tingrett har satt av ti uker til å finne svaret, fra 8. september.

Laila Anita Bertheussen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

TILTALT: Laila Anita Bertheussen er samboer til Tor Mikkel Wara, som var justisminister da trusselhendelsene skjedde. Foto: PRIVAT

Påtalemyndigheten mener truslene skulle fremstå som om de var begått av noen som mente at de som bodde i boligen, altså Wera og Bertheussen, var rasister.

Aktoratet har lagt opp til at Bertheussen starter sin generelle forklaring på rettssakens andre dag. Hun skal også tilbake i vitneboksen for å svare konkret på de ulike trusselhendelsene i løpet av saken.

Bertheussen nekter straffskyld.

Den nyutnevnte justisministeren Tor Mikkel Wara (Frp) gratuleres av samboeren, Laila Anita Bertheussen, på Slottsplassen 4. april 2018. Statsminister Erna Solberg til venstre. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ikke pliktig å forklare seg

Aktoratet har ført opp rundt 40 vitner, der den tidligere Frp-justisministeren og Frp-ekteparet Ingvil og Christian Tybring-Gjedde er de mest profilerte.

Bertheussen er også tiltalt for å ha sendt et truende brev til daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara er fornærmet i saken i tillegg til å være tiltaltes samboer.

Wara skal etter planen vitne 17. september. Det fremgår av aktoratets fremdriftsplan at det er satt av én hel dag til den tidligere justisministerens forklaring.

TAGGET PÅ HUSVEGG: Noen skrev «rasisit» på husveggen til Wara og samboeren. Dette var den første av en reke trusselhendelser. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Siden Wara har en rolle som fornærmet i saken, kan han følge rettssaken fra start av. Vitner kan normalt sett ikke høre på andres forklaringer før de selv vitner.

Nære familiemedlemmer er ikke forpliktet til å gi forklaring, men Wara forklarte seg til politiet etter at Bertheussen ble siktet.

– Vårt inntrykk er at Wara er interessert i å forklare seg, sier statsadvokat Frederik Ranke, som er aktor i saken.

Dersom Wara ikke ønsker å svare i retten, kan aktoratet spille av opptak fra politiavhøret.

Tor Mikkel Wara ønsker ikke å si noe til pressen før rettssaken, og heller ikke bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs ønsker å uttale seg.

Disse skal vitne i Bertheussen-rettssaken Ekspandér faktaboks Aktoratet har kalt inn disse vitnene til den ti uker lange rettssaken (listen er ikke utfyllende): Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara

Ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde

Tor Mikkel Waras livvakt.

«Ways of Seeing»-regissør Pia Maria Roll Jessen

Et postbud som leverte brev som inngår i saken. Hun skal forklare seg om observasjoner og levering av post.

Politibetjenter fra PST og Oslo politidistrikt

Politihøgskolestudent som kom først til åstedet 17. januar 2019.

En håndverker som utførte arbeid med en badstue hos tiltalte. Han skal forklare seg om enkelte observasjoner han har gjort i hjemmet. Men hva det er, vil ikke politiet si noe om.

Seniorrådgiver fra Posten om en forsendelse i mai 2019. Laila Bertheussens forsvarere John Christian Elden og Bernt Heiberg har stevnet fem vitner: To journalister, som etter det forsvarerne forstår har hatt kontakt med personer som påstår å være gjerningsmennene.

Tre privatpersoner, som skal forklare seg enkelthendelser og observasjoner de har gjort.

Det tas også forbehold om at det kan være aktuelt å spørre ut flere av aktoratets vitner.

Taus etter avgangen

Wara har ikke sagt noe til pressen etter at han gikk av som justisminister 28. mars 2019.

SNAKKER IGJEN: – Noen trenger meg mer enn regjeringen, sa Tor Mikkel Wara til pressen da han gikk av. Siden har han vært taus om saken.

Da hadde han vært permittert siden samboeren ble siktet to uker tidligere.

Etter planen skal to intervjuer Wara gjorde i tiden før Bertheussen ble siktet også spilles av i retten.

Det ene ble gjort dagen etter den første hendelsen:

Tor Mikkel Wara ble intervjuet av pressen dagen etter den første trusselhendelsen. På dette tidspunktet var ikke samboeren koblet til saken.

Det andre intervjuet ble gjort 12. mars. I intervjuet beskrev Tor Mikkel Wara truslene som «ubehagelige og skremmende».

Aktor Frederik Ranke sier intervjuene blir spilt av i retten fordi det er interessant å se «øyeblikksreaksjonen» til Wara.

– Og det er interessant at trusselhendelsene fortsetter etter dette. Og så vil han bli spurt om hvordan han ser går hendelsen i dag, sier Ranke til NRK.

– Hvorfor er det viktig?

– Det er viktig for å vurdere om noe er en trussel eller ikke og om det er egnet for å påvirke, sier Ranke.

22. september skal også datteren til Bertheussen og Wara vitne. Det samme skal kjæresten hennes. Begge er rundt 20 år gamle.

– De to er innkalt fordi de var til stede i huset under en av hendelsene. Det var da det brant i en søppeldunk, og det samtidig kom et brev i postkassen, sier Ranke.

En søppeldunk med papiravfall ble påtent utenfor huset til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil ha journalister i vitneboksen

I tillegg til politikerne har aktoratet varslet at de blant annet vil høre forklaringene til et postbud, en skriftekspert og en språkforsker. Språkforskeren skal blant annet vurdere språket i henvendelser sendt til media.

I tiden rundt trusselhendelsene mottok flere avisredaksjoner e-poster og pakker fra en ukjent avsender. Budskapet var at noen andre enn Bertheussen stod bak truslene mot Wara.

John Christian Elden skal forsvare Laila Bertheussen, sammen med kollega Bernt Heiberg. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Bertheussens forsvarere har også kalt inn to journalister for å vitne i saken. Medforsvarer Bernt Heiberg skriver i en e-post til NRK at de to journalistene, etter det forsvarerne forstår, har hatt kontakt med personer som påstår å være gjerningsmennene.

– Det er åpenbart interessant å få deres forklaring i saken, sier Heiberg.

Ber om befaring ved boligen

Fredag skrev NRK at et ekspertvitne forklare seg om hvordan politiet har brukt data fra en helseapp som viser Bertheussens bevegelser. Aktoratet mener appen kan belyse Bertheussens bevegelser rundt trusselhendelsene.

I en e-post til NRK skriver forsvarer John Christian Elden at han ikke har noen kommentar til bruken av helseappen som bevis. Elden skriver også at forsvaret «vil komme tilbake til PSTs ulike scenariohypoteser i retten».

Av bevisoppgaven fremgår det at forsvarerne vil legge fram en vitenskapelig artikkel om hvorvidt helseappen kan brukes som bevis i retten.

I tillegg har forsvarerne bedt om at det gjennomføres en befaring ved boligen til Wara og Bertheussen.

«Det anføres at slik befaring mest hensiktsmessig kan gjennomføres tidlig i forhandlingene slik at retten settes bedre i stand til å følge senere bevisførsel», heter det i et brev til retten.

Forsvarets vitneliste er for øvrig lite omfattende, og består i tillegg til de to journalistene av tre privatpersoner. Disse skal ifølge Bertheussens forsvarere «forklare seg om enkelthendelser og observasjoner de har gjort».

Politiet bærer ut beslag fra boligen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara på Røa i Oslo 14. mars 2019. Samboeren Laila Anita Bertheussen er tiltalt for å stå bak en rekke trusler. Saken begynner i Oslo tingrett 8. september. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Reagerte på teaterstykke

Alle trusselhendelsene i tiltalen skjedde i perioden etter at teaterstykket «Ways of seeing» hadde premiere, i november 2018.

I stykket vises bilder av hjemmene til justisminister Tor Mikkel Wara, ekteparet Christian Tybring-Gjedde, Nato-sjef Jens Stoltenberg og flere andre.

Bertheussen anmeldte Black Box Teater 18. desember 2018. Bertheussen mente de blant annet hadde krenket privatlivets fred. Denne saken ble henlagt av politiet.

Både anmeldelsen og et intervju med en av skuespillerne er koblet til noen av trusselhendelsene, ifølge tiltalen.

Påtalemyndigheten mener det er Bertheussen som står bak, og at det skulle fremstå som utenforstående hadde gjort det. Handlingene skulle også gi inntrykk av at personene mente de som bodde i boligen var «rasister og/eller nazister», ifølge tiltalen.

Ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde er fornærmede i rettssaken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ubehagelig å være en del av dette

Ekteparet Tybring-Gjedde mottok 5. februar 2019 et brev der de omtales som rasister. Budskapet var at rasistene var de farlige i samfunnet.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde var på dette tidspunktet samfunnssikkerhetsminister og Christian Tybring-Gjedde stortingsrepresentant for Frp.

Det er satt av en hel rettsdag til ekteparets forklaring i rettssaken.

En hyssing som var lagt ned i lokket til drivstofftanken på familiens bil ble forsøkt påtent. Foto: Tipser

Begge hadde vært kritiske til oppsettingen av «Ways of seeing». I stykket forteller flere skuespillere med innvandrerbakgrunn forteller om sine egne forsøk på å kartlegge det de definerer som «rasistiske nettverk».

Christian Tybring-Gjedde skrev blant annet på Facebook at «Blackbox Teater legitimerer sitt hat mot nordmenn gjennom en absurd statsfinansiert teaterforestilling».

– Jeg synes det er ubehagelig å være en del av dette og skulle svært gjerne vært det foruten, skriver Christian Tybring-Gjedde i en SMS til NRK.