Det har snart gått tre år siden det kom meldinger om en skyteulykke på innspillingen av filmen Rust.

Det ble da raskt klart at det var den kjente skuespilleren og produsenten Alec Baldwin som hadde holdt våpenet.

Fotograf Halyna Hutchins døde av skuddet, og en regissør ble også lettere skadet.

Baldwin er nå tiltalt for uaktsomt drap og risikerer 18 måneder i fengsel. Skuespilleren har hele veien holdt fast ved sin uskyld.

Rettssaken begynner rundt klokka 19 norsk tid.

Minnegudstjeneste for Halyna Hutchins i oktober 2021, kort tid etter at hun døde. Foto: KEVIN MOHATT / Reuters

Slipper tiltale som produsent

Skuespilleren har forsøkt å få retten i New Mexico, hvor saken går, til å droppe saken mot ham. I slutten av mai avviste retten dette, og tiltalen ble stående.

Aktoratet avviste påstandene til Baldwin om feil i prosessen rundt tiltalen, og mener Baldwin har gjort «skamløse» forsøk på å unndra seg å bli stilt til ansvar.

Tirsdag morgen, samme dag rettssaken begynner, skriver nyhetsbyrået AP at dommer Mary Marlowe Sommer har bestemt at Baldwins rolle som medprodusent i filmen, ikke er relevant for saken.

Hun sier i en uttalelse at hun har vansker med å forstå påtalemyndighetens resonnement.

Påtalemyndigheten hadde planlagt å bruke Baldwins rolle som produsent aktivt i rettssaken. De mener han som produsent hadde et spesielt ansvar for sikkerheten, utover det man vanligvis har som skuespiller.

Alec Baldwin under et innledende rettsmøte dagen før saken begynner. Foto: Luis Sánchez Saturno / AP

Døde etter skudd

Halyna Hutchins døde etter å ha blitt truffet av et skudd fra et våpen Baldwin brukte som rekvisitt i filmen.

Våpenet var ladd med ekte kuler, og ikke løsskudd.

Halyna Hutchins var fra Ukraina og vokste opp på en sovjetisk militærbase. Hun studerte journalistikk i Kyiv, og film i Los Angeles, og ble kalt «en kommende stjerne» av The American Cinematographer magazine i 2019.

Påtalemyndigheten har argumentert med at Baldwins rolle som produsent gjorde ham dristig nok til å «opptre hensynsløst og ignorere andres sikkerhet».

Det er satt av ti dager til rettssaken.

To andre dømt

Våpenansvarlig under innspillingen, Hannah Gutierrez Reed, er dømt for uaktsomt drap. Hun må sone 18 måneder i fengsel.

Da rettssaken startet, ga hennes forsvarer Alec Baldwin skylden for drapet.

Rettssaken mot Reed varte i ti dager. Det var da første gang på over 30 år at en sak om skyting i forbindelse med en Hollywood-produksjon gikk for retten.

Innspillingsleder David Halls erklærte seg skyldig i usikker håndtering av skytevåpen. Han ble i mars i fjor dømt til betale en bot på 500 dollar. Han måtte også ta et våpensikkerhetskurs.

Da Halls ga Baldwin våpenet, sa han «cold gun», som er bransjespråk for et ufarlig våpen.

Hevder det var uhell

Baldwin har selv hevdet at revolveren ble avfyrt ved et uhell, og at han fulgte instruksjoner om å peke den mot fotograf Hutchins. Hun stod da bak kameraet.

Uvitende om at revolveren var ladet med ekte kuler, har Baldwin sagt at han trakk tilbake hanen, ikke avtrekkeren, og at et skudd så ble avfyrt.

Noen måneder etter skytinga sa han at han ikke følte noe skyld.

– Nei. Nei. Jeg hadde kanskje tatt mitt eget liv om jeg trodde jeg var ansvarlig, og det sier jeg ikke med letthet, sa skuespilleren, før han fortalte at han drømmer om hendelsen konstant.