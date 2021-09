Rettsmedisiner: Tengs og Jørgensen hadde samme type skader

Fredag ble en mann i 50-årene varetektsfengslet etter å ha blitt siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

Mannen er avhørt i begge sakene, både tidligere og på nytt denne uken.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995 på Karmøy, noen hundre meter fra hjemmet sitt.

Tina Jørgensen var 20 år da hun forsvant i Stavanger natt til 24. september 2000. Hun ble funnet en måned senere, 26. oktober. Hun var gjemt i en kum ved Bore kirke.

Mistanke om overgrep i begge tilfeller

Rettsmedisiner Inge Morild obduserte begge de døde. Han sier til VG at han er glad for at politiet har siktet en ny person for drapet på Tengs.

Birgitte Tengs ble drept 6. mai 1995. Foto: Privat

– Særlig hvis det er mulig å koble samme gjerningsmann til Tina Jørgensen, skriver han i en tekstmelding til avisen.

– Begge hadde samme type skader, så det kan jo passe.

Det er fra tidligere kjent at Birgitte Tengs var blitt voldtatt før hun ble drept. Nå sier rettsmedisineren til VG at det var mistanke om at også Tina Jørgensen var utsatt for et seksuelt overgrep.

Tina Jørgensen ble funnet drept 26. oktober 2000. Foto: Privat/ Erlend Frafjord / NRK

Men kroppen hadde ligget for lenge da hun ble funnet til at det var mulig å slå dette fast.

Ifølge obduksjonsrapporten ble Tina Jørgensen slått i hjel med en stump gjenstand. Hun hadde flere knusningsskader i bakhodet.

– Hodeskadene kunne ligne litt på de hos Birgitte Tengs, skriver Morild til VG.

Nekter straffskyld

Den siktede ble pågrepet på Sørlandet på onsdag. Han ble avhørt onsdag og torsdag.

Fredag ble han varetektsfengslet i fire uker med brev, besøks og medieforbud.

Politiinspektør Unni B. Malmin sier at de har dna-bevis som de mener knytter ham til drapet på Birgitte Tengs. Hun vil ikke si noe mer om disse bevisene.

Politiinspektør Unni B. Malmin Foto: Terje Pedersen / NTB

Når det gjelder mistanken for drapet på Tina Jørgensen, sier hun det ikke er knyttet til dna-bevis.

– Men finnes det i det hele tatt?

– Nei, det finnes ikke.

– Hvordan stiller han seg til de to sakene, siktelsen og mistanken?

– Han er avhørt opp mot begge sakene. Jeg ønsker ikke å kommentere eller gå inn på innholdet i avhørene som er tatt, men han erkjenner ikke straffskyld for noen av sakene.

Mannens forsvarer Stian Kristensen sier situasjonen er vanskelig for den siktede.

– De siste dagene har han opplevd som vanskelige. «Sjokkartet og uvirkelig» er de ordene han selv bruker.

Kristensen bekrefter at klienten tidligere er domfelt, men ønsker ikke å gå inn på det.

– Det er viktig at vi får tid til å sette oss inn i et omfattende etterforskningsmateriale for å imøtegå anklagene mot ham, sier forsvareren.