Retten frikjente ungdommer for vold mot politiet etter videobevis

Videoen i denne saken: Ekspander/minimer faktaboks Videoen som brukes i denne saken har ikke den samme kvaliteten som den som ble brukt i retten. Dette er også en redigert og sladdet versjon.

– Min oppfatning er at den videoen har vært helt sentral for at guttene skulle bli trodd i denne saken, sier advokat Heidi Reisvang ved Elden advokatfirma, som representerte de tre ungdommene.

Guttene var tiltalt for å ha kommet med grove trusler mot to politibetjenter under et oppdrag på Holmlia i Oslo i sommer.

De var også tiltalt for å dyttet eller å ha dratt i en av politibetjentene.

Men etter å ha hørt på vitneforklaringer og ha sett overvåkningsvideoen fra stedet, mente Oslo tingrett i stedet at politiets maktbruk hadde vært overdreven.

Retten fant det ikke bevist at politibetjentenes forklaringer var riktige, og valgte derfor å frifinne guttene.

Aktor hadde lagt ned påstand om henholdsvis 18, 16 og 14 dagers betinget fengsel for guttene med en prøvetid på to år.

Advokat Heidi Reisvang ved Elden advokatfirma. Foto: Heather Ørbeck Eliassen

Politiet: – Et annen syn

Det var politiadvokat Hilde Søraas som førte saken for påtalemyndigheten. Politiet er uenig i frifinnelsen. Utover det ønsker ikke politiet å gå inn på detaljer, siden saken er på statsadvokatens bord.

– Påtalemyndigheten har i utgangspunktet et annet syn på faktum i saken enn det tingretten har lagt til grunn.

– Påtalemyndigheten må nå vurdere om saken skal ankes. Det er statsadvokatene i Oslo som har ankekompetansen. Politiregisterforskriften begrenser påtalemyndigheten i politiet i å si hva den interne innstillingen vil gå ut på, kommenterer hun i en e-post.

Hendelsen fant sted utenfor en Bunnpris-butikk 17. juli i år.

De tre tiltalte guttene var passasjerer i samme bil. Ifølge forklaringen i retten stoppet de foran butikken for å kjøpe noe å drikke.

De to politibetjentene var på samme tidspunkt på patrulje med en sivil bil.

Politiet bestemte seg for å foreta en kontroll av bilen, siden eieren av bilen ikke var registrert med førerrett i systemene til politiet.

Sjåføren denne dagen hadde imidlertid lånt bilen av eieren.

Det ble ikke brukt blålys for å stanse bilen. Ungdommene hadde nemlig på det tidspunktet allerede stoppet bilen ved Bunnpris-butikken.

Oppfattet situasjonen som «mistenkelig»

Det var på dette tidspunktet at bråket oppstod.

Den ene av politibetjentene bad ungdommene, som var på vei inn i butikken, om å stoppe. Det gjorde de ikke.

Ifølge politibetjentenes forklaring oppfattet de situasjonen slik at de tiltalte gikk «kjapt» bort fra bilen. Dette var mistenkelig, mente de.

Retten påpeker imidlertid at de tiltalte gikk rolig ut av bilen, og viser til videoen.

I dommen fra Oslo tingrett står det også at videoen viser at den ene politibetjenten tar tak i en av guttene og dytter han opp mot veggen ved butikken.

Det blir også nevnt i dommen at den ene betjenten ikke var i uniform. Han hadde derimot et tjenestebevis på genseren.

– Jeg kan legge til at min klient først forstod at det var politiet som tok kontakt med dem først etter at han ble dyttet i veggen av den ene politibetjenten. Han ble naturligvis redd og frustrert over fremgangsmåten til politiet og har fått svekket tillit til politiet, sier Reisvang.

– Blir tema i en eventuell ankesak

Politiet kommenterer denne delen av dommen slik:

– På generelt grunnlag kan vi si at politiet ønsker å bruke så lite makt som mulig i sine tjenesteoppdrag. Kun hvis det er klart nødvendig og forholdsmessig med maktbruk anvendes dette i tråd med blant annet maktpyramiden, hvor lempeligste middel forsøkes først, sier politiadvokat Søraas.

Politibetjentene bad deretter om støtte fra andre patruljer. I meldingen som ble sendt ut ble det opplyst om at det var utøvd vold mot politiet.

Andre politipatruljer i området kom til stedet, og hundepatruljen kom også med patruljehunder.

– Var det tydeliggjort for guttene at det var en politibetjent som konfronterte dem?

– Hvis saken ankes av statsadvokatene i Oslo, vil dette bli et tema i en ankerunde. Vi vil komme tilbake til dette ved en eventuell ankesak.

– Fornøyd

Oslo tingrett mente under sin behandling av saken at det ikke var hjemmel for at politiet hadde anholdt de tre.

«Retten kan ikke se at det er ført bevis som tilsier at de tiltalte påvirket eller forsøkte å påvirke denne tjenestehandlingen. Det er heller ingen opplysninger som tilsier at de tiltalte gjengjeldte denne tjenestehandlingen ved vold eller trusler», står det i rettens konklusjon.

– Vi er fornøyd med at retten fulgte vår argumentasjon på dette. Retten var enige med oss i at politiets oppfatning ikke harmonerte med det som skjedde på videoen, sier advokat Heidi Reisvang.

– Politiet har på generelt grunnlag stor troverdighet i straffesakene. I denne saken har videoen vært veldig sentral for å underbygge de tiltaltes forklaring. Saken er på en måte en tankevekker og den viser at retten ikke uten videre skal legge politiets forklaring til grunn i straffesakene.