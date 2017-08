Retorikkekspert gir Jonas terningkast seks: – Det var en statsminister som trådte fram

– Jeg har aldri sett og hørt Støre så kortformulert og tydelig. Det var en statsminister som trådte fram, og jeg vil gi ham terningkast seks for innsatsen. Dette var vinn- eller forsvinn for Støre, og han vant, sier førstelektor i retorikk ved høyskolen Christiania, Kjell Terje Ringdal til NRK.

Valgkampens første partilederdebatt ble avholdt i Arendal mandag kveld.

Tidligere på dagen hadde det vært høy temperatur i to statsministerdueller hos NRK og TV 2, og det tøffe ordskiftet fortsatte da alle partilederne barket sammen.

Første halvdel av debatten ble viet til økonomi, skatt og fordeling, men ikke uventet var det debatten om norske verdier – sammen med en krangel om private barnehager – som skapte høyest temperatur.

NRKs seere har også stemt fram sin favoritt på nrk.no. Seerne ser ut til å være enige med Ringdal i at Støre gjorde en god jobb, men har kåret Erna Solberg til en knapp vinner i den uhøytidelige kåringen (se grafikk over).

BARNEHAGEKRANGEL: Trine Skei Grande (V) og Audun Lysbakken ble høylytte da de debatterte private barnehager.

– Gjør tapersaker til vinnersaker

Ringdal mener også Erna Solberg gjorde det bra, men ikke like bra som Støre.

– Hun spilte trygt, jeg vil kalle det en «Drillodebatt». Hun lå lavt, var trygg og gjorde ingen feil. Som statsminister forsvarer hun en regjering som kan synes å sprike. Men hun skårer heller ingen store poeng. Hun kan være fornøyd, men jeg syns hun taper seg i forhold til Jonas, og jeg gir henne terningkast fire, sier retorikkeksperten.

Som et eksempel på hva Støre gjorde riktig, trekker Kjeldsen fram skattedebatten.

– Støre kom seg ut av den håpløse utgangsposisjonen det er å ville øke skattene. Han klarer å vri dette «ubehagelige» løftet, til noe positivt om å skape bedre velferd og bedre skoler. Han evner å gjøre tapersaker til vinnersaker, sier Ringdal.

Ap-leder Jonas Gahr Støre utfordret Venstre og KrF i samarbeidsspørsmålet.

– Problemer for fløypartiene

Han er ikke alene om å gi skryt til Støre. Både VG og Dagbladet kåret Ap-lederen til vinner av debatten, og NRKs kommentator Lars Nehru Sand gir følgende vurdering (les hele kommentaren nederst i saken):

«Støre fikk gode tilbakemeldinger under Civita-duell med Solberg. Særlig sammenlignet med valgkampstarten hans for to år siden. I kveld viser han også nivåheving i en mer presset situasjon som partilederdebatt med stort panel og journalistisk programledelse», skriver Sand.

Mens både Støre og Erna får en karakter på den øvre delen av skalaen, møtte flere av fløypartiene på problemer, mener Ringdal:

– Både Venstre, Sp og tildels Frp gjorde en relativt svak retorisk innsats. Men SV og Audun Lysbakken evnet å argumentere godt for sine saker, og gjorde en sterk debatt i et vanskelig felt.

– KONGEN: Siv Jensen likte dårlig å få kritikk av Trygve Slagsvold Vedum for bompenger. Hun mener Vedum er «Kongen av bompenger».

– Støre var klar

Retorikkprofessor ved Universitetet i Bergen, Jens E. Kjeldsen, er enig i at Jonas Gahr Støre klarte seg bra.

– Han fikk i stor grad motarbeidet forestillingen om at han er veldig uklar. Han begynner hvert poeng med en kort setning, og da er det umulig å si at han er uklar. Det er en utfordring han har hatt tidligere, sier Kjeldsen, og trekker fram Støres svar til Siv Jensen i debatten om norske verdier: «Jeg tar ikke mot leksjoner i ytringsfrihet fra Frp».

– Forvirrende om skatt

Kjeldsens viktigste observasjon er at den første delen av debatten som handlet om økonomi, var lite tilgjengelig for seerne.

– Disse debattene er utrolig viktige, for det er på bakgrunn av slike debatter vi velger våre partier og vår regjering.

– Det er interessant hvor lite vi fikk ut av de mange opplysningene vi fikk i starten, og hvor mye vi fikk ut av den mer fundamentale debatten om norske verdier. Den første delen handlet mye om skatt, og velferd. Det ble temmelig forvirrende for seeren, fordi det ble en teknisk debatt som var ganske fragmentert.

Selv om Kjeldsen gir ros til Støre, så gir han også skryt til Erna Solberg.

– Solbergs budskap er at Norge går ganske bra, vi har kontroll, og nå må det være ro i båten. Samtidig beskriver hun opposisjonens politikk som et «eksperiment». Retorisk er det den riktig tingen å gjøre i den situasjonen hun står i. Hvis velgerne tenker at det går bra, så vil de heller ikke skifte kaptein, sier Kjeldsen.