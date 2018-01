Da nettstedet Resett først omtalte en sak om Trine Skei Grande 3. januar, tok de ikke kontakt med henne for å høre hennes side av saken før de publiserte. Det innrømmer ansvarlig redaktør Helge Lurås.

Rykter av seksuell karakter om Grande, knyttet til en fest for ti år siden, spredte seg på sosiale medier etter at Resett publiserte nettartikkelen.

Lurås: – Jeg angrer ikke

Ansvarlig redaktør for nettavisa Helge Lurås anerkjenner at han under normale omstendigheter ville tatt kontakt med Grande før de publiserte artikkelen, der den da 17 år gamle gutten ble omtalt som offer.

– Når det gjelder tidspunktet for publisering, og det tidspunktet vi forsøkte å ta kontakt med Grande, er det absolutt elementer der som nok vil bli satt spørsmålstegn ved med tanke på Vær varsom-plakaten, sier han.

– Hva mener du med det, at dere vil bli felt i Pressens Faglige Utvalg for brudd på plakaten?

– Det er ingen som har meldt oss til PFU så langt, men jeg tok kontakt med henne umiddelbart etter at vi hadde publisert, sier han videre.

– Angrer du på at du ikke tok kontakt med henne før?

– Jeg angrer ikke, fordi beslutningen ble tatt under omstendigheter jeg ikke kan gå nærmere inn på nå, sier han.

Grande: – Jeg er ingen overgriper

I Aftenposten tirsdag kveld valgte skei Grande å kommentere ryktene i artikkelen Resett først publiserte.

– Jeg er ingen overgriper, sa hun til avisa, da hun for første gang kommenterte ryktene offentlig.

Skei Grande sa onsdag til NRK at det har kommet utrolige anklager mot henne, og ba folk om å tenke over hva som er kildene til påstander de sprer i sosiale medier.

Men Grande ville ikke gå i detalj på hva ryktene besto i, eller hva hun mener hadde skjedd.

Torsdag fortalte den nå 26 år gamle mannen som er rammet av rykteflommen om Grande og en fest i Trøndelag i 2008, sin historie til VG.

Tok bort ordet «frivillig»

Etter at VG publiserte saken med hans versjon av hendelsen, siterte Resett VGs intervju på sin nettside. De tok med det sitatet der mannen sier hva som skjedde, der han påpeker at det skjedde, skjedde frivillig. Resett unnlot å ta med ordet «frivillig» i sin sak.

Mannens opprinnelige sitat var dette: «– Vi hadde begge drukket. Vi gikk en tur og havnet i kanten på en kornåker, hvor vi lå sammen. Frivillig.»

Helge Lurås sier at meningsinnholdet i sitatet framstår som det samme, uansett om ordet «frivillig», ble tatt med eller ikke.

– Forklaringen er enkel, ut ifra den første setningen er det helt åpenbart at det var en framstilling av en frivillig handling, så det var unødvendig å statuere at det var frivillig, sier han.

Han sier videre at dette bare virker rart for dem som tror at Resett har en konspirasjon bak det de gjør. Se utdrag fra Dagsnytt 18 under.

Utelot ord i sitering av VG-artikkel Du trenger javascript for å se video.

Tilbød mannen penger

I VG-saken der mannen fortalte sin versjon, hevdet han at Resett hadde tilbudt han 400.000 kroner for hans historie.

Lurås sa tidligere fredag at de videreformidlet et tilbud om «økonomisk kompensasjon» til mannen, fordi de ville ha hans versjon av saken.

Lurås bekrefter at det ble tilbudt penger mot intervju, men han vil ikke bekrefte beløpet. Han sier at tilbudet om penger kom fra en anonym leser. Han sier at det ikke var Resett-redaksjonen som selv ville gi mannen penger.